Хошимин и Ханой вошли в топ-5 самых быстрорастущих городов мира

Savills включила Хошимин и Ханой в пятёрку городов с самыми высокими темпами роста в мире, что отражает потенциал прорыва благодаря притоку прямых иностранных инвестиций (FDI) и развитию инфраструктуры.

Согласно опубликованному индексу быстрорастущих городов мира (Growth Hubs Index) компании Savills, два крупнейших города Вьетнама — Ханой и Хошимин — входят в число мировых лидеров по потенциалу роста в ближайшее десятилетие, что свидетельствует о всё более заметной роли страны в региональных цепочках создания стоимости.

Города продолжают оставаться ключевыми драйверами мировой экономики, несмотря на геополитические изменения и реструктуризацию глобальных цепочек поставок. По анализу Savills, охватившему 245 городов, основной рост в ближайшее десятилетие будет сосредоточен в Азии, где сочетаются такие базовые факторы, как молодая демография, быстрые темпы урбанизации и перенос производственных мощностей.

Особенно примечательно, что Вьетнам занял заметное место в рейтинге: Хошимин занял второе место в мире, а Ханой — пятое среди самых быстрорастущих городов. Одновременное присутствие двух крупнейших городов страны в группе лидеров отражает не только высокий потенциал роста, но и возрастающее значение Вьетнама в региональных производственно-стоимостных цепочках.

По словам Криса Марриота, генерального директора Savills в Юго-Восточной Азии, демографическое преимущество, связанное с молодым населением, создаёт мощный импульс для экономик региона. Значительный трудовой ресурс, рост потребления и ускоренная урбанизация стимулируют спрос в различных сегментах недвижимости — от промышленной и логистической до жилой и многофункциональной.

Параллельно стратегия «China+1» продолжает способствовать переносу производственных мощностей в развивающиеся рынки, среди которых Вьетнам является одним из ключевых направлений. Рост притока прямых иностранных инвестиций не только укрепляет производственную базу, но и оказывает мультипликативный эффект на рынок недвижимости, особенно в крупных городах, таких как Хошимин и Ханой, где сосредоточены инфраструктура, рабочая сила и потребительский спрос.

Вместе с тем, по оценке Savills, не все быстрорастущие города способны сохранять долгосрочную привлекательность. Индекс устойчивости городов (Resilient Cities Index) показывает, что такие лидеры, как Нью-Йорк, Токио, Лондон и Сеул, объединяет способность балансировать экономический рост и качество жизни, а также постоянные инвестиции в повышение конкурентоспособности.

В этих условиях устойчивость перестаёт быть теоретическим понятием и становится практическим критерием оценки городов. Она включает экономическую базу, технологическую экосистему, стандарты ESG (экологические, социальные и управленческие), а также качество городской среды. Более того, ключевым фактором становится способность эффективно и своевременно реализовывать стратегии развития.

Генеральный директор Savills во Вьетнаме Нил Макгрегор отметил: «Вьетнам располагает всеми необходимыми факторами для сохранения высоких темпов роста — от инфраструктуры и притока иностранных инвестиций до внутреннего спроса. Однако решающим фактором станет скорость реализации. Те рынки, которые смогут быстрее воплотить планы в реальность, получат наибольшие преимущества».