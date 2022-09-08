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НОВОСТИ

Хошимин: более 400 тонн предметов первой необходимости пожертвовано сиротам и нуждающимся

Комитет Отечественного фронта Вьетнама (VFF) города Хошимина 7 сентября получил более 400 тонн предметов первой необходимости на сумму более 18 млрд. донгов (763.068 долл. США) для местных сирот и малообеспеченных семей по случаю Фестиваля середины осени 2022 года.

Комитет Отечественного фронта Вьетнама (VFF) города Хошимина 7 сентября получил более 400 тонн предметов первой необходимости на сумму более 18 млрд. донгов (763.068 долл. США) для местных сирот и малообеспеченных семей по случаю Фестиваля середины осени 2022 года.

Товары, в том числе молоко, растительное масло и соевый соус, были переданы в дар корпорацией Yeah1 Group.

Выступая на церемонии передачи, председатель комитета Чан Ким Йен сказал, что город пострадал от вспышки COVID-19, в результате которой более 2.500 детей остались сиротами.

Высоко оценивая пожертвование, Йен заявила, что поддержка бизнес-сообщества будет способствовать улучшению социальной защиты и станет ценным источником мотивации для семей и отдельных лиц, находящихся в неблагоприятном положении, для преодоления их трудностей.

ВИА

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