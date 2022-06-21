Хошимину необходимы инвестиции почти в 200 проектов

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Народный комитет Хошимина утвердил список из 197 проектов на сумму 43 млрд. долл. США, требующих инвестиций в 2022 году, предложенный муниципальным департаментом планирования и инвестиций.

Проекты включают скоростную автомагистраль Хошимин-Мокбай с общим инвестиционным капиталом в 15,9 трлн. донгов (684,31 млн. долл. США), две эстакады с общим объемом инвестиций в 32,9 трлн. донгов и 12 проектов городских железных дорог на сумму более 427,37 трлн. донгов.

Есть также проекты по охране окружающей среды, очистке воды и отходов и борьбе с наводнениями на сумму 40 трлн. донгов, а также другие проекты по городскому развитию и жилищному строительству с общим объемом инвестиций около 52 трлн. донгов.

Южный мегаполис также привлекает инвестиции в промышленность, торговые услуги, образование и обучение, здравоохранение, культуру, спорт и туризм.

Комитет попросил ведомство обнародовать список и сообщить в Министерство планирования и инвестиций в соответствии с правилами.



