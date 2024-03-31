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Ханой увеличит экспорт ремесленных изделий

Столица Ханой ищет меры и проводит политику поддержки, чтобы способствовать развитию ремесленных деревень и открыть двери для экспорта их продукции в мир. Директор городского департамента сельского хозяйства и развития сельских районов Нгуен Суан Дай отметил, что продукция ханойских торговых деревень продается более чем в 40 странах и территориях.

Ханой объединяет 47 профессий из 52 традиционных профессий страны. В столице насчитывается 322 ремесленные деревни, из которых 69 занимаются переработкой и сохранением сельскохозяйственной, лесной и рыбной продукции, 22 - ремесленничеством, 197 - производством деревянной мебели, ротанга, керамики, стекла, текстиля, пряжи, вышивки, плетения и мелкой механики. Здесь также расположены 13 деревень, производящих и торгующих декоративными фигурками, 16 - перерабатывающих сырье для сельского производства и торговли, и пять - оказывающих услуги для производства и повседневной деятельности людей в сельской местности.

Согласно отчетам местных властей, общий доход ремесленных деревень и деревень с определенными видами торговли достигает более 22 триллионов донгов (888,4 миллиона долларов США) в год.

В последние годы в ремесленных деревнях наблюдается рост как производства, так и экспорта, а доходы некоторых из них превышают 1 триллион донгов в год.

Барбара Эббли, основатель и дизайнер итальянской компании MALAIKA, высоко оценила продукцию ханойских ремесленных деревень, особенно изделия ручной работы, вышивку и ткачество.

Как компания, специализирующаяся на дизайне, MALAIKA надеется, что совместно с Департаментом сельского хозяйства и развития сельских районов Ханоя сможет создать систему для представления продукции вьетнамских ремесленных деревень в Италии и некоторых других странах, добавила она.

Для развития производства, повышения конкурентоспособности и увеличения стоимости продукции ремесленных деревень Ханой издал резолюцию № 11/2019/NQ-HDND от 4 декабря 2019 года о ряде мер по стимулированию развития сельской промышленности и ремесленных деревень в Ханое, а также план № 67/KH-UBND от 3 марта 2022 года о сохранении и развитии ремесленных деревень и сельской промышленности в городе на период 2022-2025 годов.

В 2022 году Ханой выпустил план по внедрению шести моделей сельского и ремесленного туризма в уездах Тхыонгтин, Данфыонг, Тханьчи, Мидык, Тхатьтхат и городке Шонтай.

Город также завершает план по сохранению и развитию традиционных ремесленных деревень в сочетании с туризмом для двух ремесленных деревень, включая шелкоткацкую Ванфук в районе Хадонг и керамическую Батчанг в уезде Жалам. В соответствии с планом, в городе будет создано девять центров творческого дизайна, которые будут представлять, продвигать и продавать продукцию ремесленных деревень, связанную с туризмом.

Городской народный комитет согласовал политику разработки проекта развития ремесленных деревень на период 2024-2030 гг. с перспективой до 2050 г., который оценит текущее положение местных ремесленных деревень, определит цели и наметит решения для устойчивого и целесообразного развития деревень, совместимые с общим планом социально-экономического развития столицы.

ИЖВ/ВИА

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