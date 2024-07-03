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НОВОСТИ

Ханой стремится к 90% удовлетворенности медицинскими услугами

Департамент здравоохранения Ханоя поставил перед собой цель достичь в 2024 году индекса удовлетворенности государственными административными услугами (SIPAS) в размере 90% или выше в отношении медицинского обследования и лечения.

 

Для достижения этой цели департамент будет уделять первоочередное внимание сбору отзывов населения путем проведения большего количества конференций и общественных диалогов. Он также повысит доступность ящиков для предложений, информационного онлайн-портала и платформ социальных сетей, чтобы жители могли высказать свое мнение.

Департамент будет активно измерять удовлетворенность не только среди жителей, но и среди организаций, взаимодействующих с системой здравоохранения. Такой сбор данных позволит выявить области для улучшения работы больницы, профессионализма персонала и общего качества услуг.

Департамент стремится к упорядоченному и эффективному подходу, придерживаясь механизма «единого окна», утвержденного муниципальным народным комитетом. Благодаря этому механизму жители могут подавать заявления и получать результаты административных процедур в одном месте.

Опрос, проведенный в 2023 году, показал, что 83,27% респондентов удовлетворены разработкой и реализацией политики в области здравоохранения, что на 3,74% больше, чем в прошлом году. Кроме того, 82,9 % жителей считают, что государственные больницы улучшили качество обслуживания, а 82,71% выразили постоянный интерес к политике в области здравоохранения.

ВИА/ИЖВ

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