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Ханой приступает к реализации национальной стратегии питания на 2022–2030 гг.
Уровень потребления фруктов и овощей взрослыми достигнет 65% к 2025 году и 70% к 2030 году. В соответствии с планом, недавно опубликованным муниципальным народным комитетом по реализации национальной стратегии питания на 2022-2030 гг., к 2025 году ни одна семья не будет нуждаться в еде.
80% общин и кварталов будут предлагать консультации по питанию беременным женщинам и женщинам с детьми в возрасте до 2 лет в пакетах базовых медицинских услуг, предоставляемых медицинскими пунктами в общинах, кварталах и городах. Ожидается, что к 2030 году этот показатель достигнет 100%.
Для этого к 2025 году 70% школ должны предлагать меню с правильным питанием, рекомендованное Минздравом, а к 2030 году этот показатель увеличится до 90%.
К 2025 году 90% больниц города будут проводить диспансеризацию и лечение на основе режимов питания, соответствующих нутритивному и патологическому статусу пациентов, а к 2030 году этот показатель возрастет до 100%.
Ханой перевыполнил цели национальной стратегии питания на 2011–2020 гг., но город сталкивается с растущим ожирением и отсутствием знаний о питании женщин репродуктивного возраста. Уровень грудного вскармливания через 6 месяцев после рождения составляет всего 43,9%, Физическая активность на рекомендуемом уровне для взрослых достигла лишь 38,3% в 2021 г., при этом суточное потребление натрия остается высоким, вызывая неинфекционные хронические заболевания, связанные с питанием.