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Ханой принял около 14 миллионов туристов за шесть месяцев
Число международных туристов составит 3,14 миллиона человек, что на 52,6% больше, чем в прошлом году, а число внутренних туристов составит 10,3 миллиона человек, что на 6% больше.
Общий доход от туризма в этот период составит около 55,4 триллиона донгов (2,2 миллиарда долларов США), что на 22,8% больше, чем в прошлом году.
В Ханое насчитывается 4 760 объектов размещения с общим количеством номеров 71 246, из которых 607 отелей и жилых комплексов имеют рейтинг от 1 до 5 звезд и располагают 26 641 номером.
Чтобы привлечь больше туристов, город ввел несколько туристических продуктов, таких как туристический маршрут «Южная дорога наследия Тханглонг - Ханой», туристический маршрут "Деревня Миен" в уезде Бави, маршрут духовного культурного туризма Ханой - Ханам - Ниньбинь и другие.
Ханой укрепил свои позиции в качестве крупного туристического центра страны, популяризируя свой имидж и туристический бренд как в регионе, так и в мире.
Международные организации, эксперты и поставщики туристических услуг продолжают номинировать и чествовать Ханой на престижные региональные и международные премии, такие как «Лучший город Азии для отдыха в 2024» и «Ведущее городское направление в Азии 2024».
Ведущая мировая онлайн-платформа для путешественников Tripadvisor отметила Ханой лучшим гастрономическим направлением в мире в 2024 году.
Туристическая индустрия Ханоя стремится принять более 30 миллионов посетителей, включая 7 миллионов иностранных туристов, и заработать более 130 триллионов донгов (более 5 миллиардов долларов США) от туризма в 2025 году.
Согласно плану развития, вклад сектора в валовой региональный внутренний продукт города должен превысить 8%, а заполняемость номеров в гостиницах и отелях - 60%.
В период 2024-2025 годов Ханой продолжит устойчивое и эффективное развитие туристического сектора, служащего туристическими воротами как для северного региона, так и для страны, а также безопасным, дружелюбным и высококачественным направлением.