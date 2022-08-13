Ханой высоко ценит помощь РК в усилиях по защите окружающей среды

Председатель Народного комитета Ханоя Чан Ши Тхань (справа) и председатель KOVECA Ким Кил Су на встрече 11 августа (Фото: hanoimoi.com.vn)

11 августа председатель Народного комитета Ханоя Чан Ши Тхань принял в гостях председателя Корейско-вьетнамской экономической и культурной ассоциации (KOVECA) Кима Кил Су.

Ким сказал, что Республика Корея (РК) усердно работает, чтобы помочь странам региона улучшить экологические и водные вопросы в направлении устойчивого развития, и что она готова поделиться опытом, передать передовые технологии для очистки отходов и очистки воды Ханою и Вьетнаму в целом.

Представляя столичному району Хоанкием оборудование, превращающее пищевые отходы в органические удобрения, он выразил надежду, что это оборудование поможет улучшить обработку отходов и окружающую среду в Ханое и в будущем будет использоваться по всему городу.

Со своей стороны, Тхань высоко оценил помощь KOVECA и РК в усилиях города по защите окружающей среды.

По его словам, обработка и сортировка отходов в настоящее время являются одними из главных приоритетов Ханоя для развития экономики замкнутого цикла и «зеленой экономики», отметив, что город планирует построить еще несколько заводов по переработке отходов.

Городскому Департаменту природных ресурсов и экологии поручено обсудить сотрудничество с KOVECA.

По словам чиновника, Ханой оценит эффективность оборудования для обработки отходов, представленного этой ассоциацией, чтобы рассмотреть возможность его широкомасштабного применения.

На встрече председатель подтвердил, что Ханой всегда приветствует и создает условия для корейских предприятий и инвесторов, чтобы они могли изучить рынок и возможности сотрудничества.

Он также добавил, что готов гарантировать безопасность корейским гражданам, проживающим и работающим в городе.