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Хажанг примет международный марафон 9 октября

Международный марафон под названием «Бег по маршруту счастья» должен состояться 9 октября в самой северной провинции Хажанг в уезде Меовак.
  Photo: VNA   

Международный марафон под названием «Бег по маршруту счастья» должен состояться 9 октября в самой северной провинции Хажанг в уезде Меовак.

Бегуны-профессионалы и любители бега во Вьетнаме и за рубежом примут участие в забегах на 42 км, 21 км, 12 км и 6 км.

В ходе мероприятия спортсмены, делегаты и посетители познакомятся с местными популярными туристическими направлениями, такими как геопарк плато Донг Ван Карст, небесный ворот Куан Ба и национальный флагшток Лунгку.

Их также удивят фестивалями, народной культурой, едой, традиционными ремеслами и мокрыми рынками.

По словам заместителя председателя провинциального Народного комитета Чан Дык Куи, гонка является ключевым спортивным мероприятием Хажанга, цель которого - популяризация туризма в провинции, а также поощрение участия населения в занятиях физкультурой и спортом.


ВИА

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