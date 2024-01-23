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Фестиваль цветов Баухинии откроет Национальный год туризма - Дьенбьенфу 2024
Посетители фестиваля смогут погрузиться в богатую культурную палитру северо-западного горного региона, ведь на рынке будут представлены местные сельскохозяйственные продукты, пройдут соревнования по традиционным народным играм, таким как качели, метание жезла, ходьба на ходулях, игра в пятнашки с завязанными глазами и бег в мешках. Кроме того, будут представлены традиционные народные песни, танцы и музыка, включая уникальные формы искусства Тхен и Сoe, исполняемые такими этническими группами, как тай, монг, ханьи, кхо му, сила, лао и кса пханг.
Ежегодное мероприятие, впервые проведенное в 2014 году, имеет значение не только для празднования фестиваля цветов Баухинии, но и в ознаменование 70-й годовщины победы при Дьенбьенфу, 115-й годовщины основания провинции Дьенбьен и 75-й годовщины провинциальной партийной организации.
Фестиваль также является свидетельством символической важности цветка Баухинии, который олицетворяет самобытность земли и народа северо-западного региона и Дьенбьена в частности, а также способствует популяризации туристического бренда Дьенбьена в обозримом будущем.