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НОВОСТИ

Фестиваль цветов Баухинии откроет Национальный год туризма - Дьенбьенфу 2024

16 марта в северной горной провинции Дьенбьен откроется Фестиваль цветов Баухинии, который станет одним из главных событий Национального года туризма 2024.
  Памятник в честь победы в кампании Дьенбьенфу - достопримечательность провинции Дьенбьен. Фото: ВИА  
Фестиваль, который продлится с 13 по 18 марта, будет включать в себя разнообразные мероприятия, в том числе церемонию воскуривания благовоний в мемориальном храме мучеников Дьенбьенфу, открытие Национального года туризма 2024 с музыкальной феерией и фейерверком, фотоконкурсом, демонстрирующим великолепный цветочный пейзаж Баухинии, показом традиционных костюмов этнических групп, этнические спортивные соревнования, выставкой культурных и туристических продуктов, а также мероприятиями по объединению туров и туристических маршрутов.

Посетители фестиваля смогут погрузиться в богатую культурную палитру северо-западного горного региона, ведь на рынке будут представлены местные сельскохозяйственные продукты, пройдут соревнования по традиционным народным играм, таким как качели, метание жезла, ходьба на ходулях, игра в пятнашки с завязанными глазами и бег в мешках. Кроме того, будут представлены традиционные народные песни, танцы и музыка, включая уникальные формы искусства Тхен и Сoe, исполняемые такими этническими группами, как тай, монг, ханьи, кхо му, сила, лао и кса пханг.

Ежегодное мероприятие, впервые проведенное в 2014 году, имеет значение не только для празднования фестиваля цветов Баухинии, но и в ознаменование 70-й годовщины победы при Дьенбьенфу, 115-й годовщины основания провинции Дьенбьен и 75-й годовщины провинциальной партийной организации.

Фестиваль также является свидетельством символической важности цветка Баухинии, который олицетворяет самобытность земли и народа северо-западного региона и Дьенбьена в частности, а также способствует популяризации туристического бренда Дьенбьена в обозримом будущем.

ВИА/ИЖВ

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