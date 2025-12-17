Фестиваль культурной гастрономии Ханоя 2025: соединение наследия и творчества

На пресс-конференции заместитель директора Департамента культуры и спорта Ханоя Ле Тхи Ань Май сообщила, что фестиваль станет пространством, где мастера кулинарного искусства рассказывают свои истории и налаживают связь с молодым поколением через разнообразные мероприятия, такие как тематические дискуссии, демонстрационные мастер-классы ремесленников, а также экспресс-конкурсы среди школьников в области приготовления блюд под руководством мастеров.

Особое внимание будет уделено представлению гастрономического наследия через такие активности, как мастер-классы по приготовлению традиционного рисового пирога, приготовление праздничных блюд деревни Батчанг, ароматизация лотосового чая из района Западного озера, демонстрация процесса изготовления молодого риса, приготовление клейкого риса района Фу-тхыонг, холодного супа с улитками, обучение приготовлению засахаренных фруктов и варений, а также приготовление традиционной каши. Ожидается, что эти мероприятия привлекут большое внимание жителей и туристов.

На фестивале будет представлено 60 пространств, посвящённых гастрономии Ханоя и региональным кулинарным продуктам, которые предложат жителям и гостям города множество характерных блюд Ханоя и ряда других местностей. Тем самым будет подчёркнута ценность традиционного гастрономического наследия и укреплён бренд «Гастрономия Ханоя», связанный с утончённой и элегантной культурной идентичностью столицы. В частности, на церемонии открытия будет объявлено решение Министерства культуры, спорта и туризма о включении «Знаний по приготовлению и дегустации рыбных котлет «Ча ка Лавонг» (город Ханой)» в Национальный перечень нематериального культурного наследия.

По информации Оргкомитета, начиная с 2014 года город проводит инвентаризацию нематериального культурного наследия, в рамках которой были выявлены и внесены в городской перечень сотни объектов гастрономического наследия.

Фестиваль культурной гастрономии Ханоя 2025 года пройдёт с 19 по 21 декабря.