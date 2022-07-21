Фармацевтические стартапы – магнит для иностранных инвесторов

В первой половине этого года наблюдался приток иностранных инвестиций из Республики Корея (РК) и Сингапура, в том числе в отечественные фармацевтические стартапы.

В начале 2022 года вьетнамский производитель медицинского оборудования USM Healthcare привлек инвестиции в размере 30 млн. долл. США от частной инвестиционной компании EastBridge Partners из Республики Корея (РК).

По словам USM Healthcare, это важный поворотный момент в международной интеграции USM Healthcare, помогающий расширить и укрепить исследовательские и производственные возможности компании для удовлетворения потребностей внутреннего и внешнего рынка.

В феврале 2022 года Quadria Capital, ведущая азиатская инвестиционная компания в области здравоохранения, объявила о завершении своих инвестиций в размере 90 млн. долл. США во вьетнамскую розничную сеть Con Cung, торгующую товарами для беременных и младенцев.

Фонд будет использован для поддержки стремления Con Cung открыть 2.000 местных магазинов к 2025 году, расширить портфель продуктов, а также разработать универсальное суперприложение, которое предоставляет персонализированные продукты и услуги для более чем 5 млн. вьетнамских матерей.

Месяц спустя медицинский стартап Jio Health объявил о завершении инвестиций серии B в размере 20 млн. долл. США под руководством сингапурского инвестора в здравоохранение Heritas Capital. Другими инвесторами в раунде являются Fuchsia Ventures, Kasikorn Bank Group и действующий инвестор Monk’s Hills Ventures.

Это финансирование является крупнейшим в истории компании и будет основываться на агрессивном росте Jio Health с планами по расширению своих «умных» клиник и многоканальной экосистемы на своем основном рынке во Вьетнаме, прокладке пути для расширения на региональные рынки в ближайшие годы.

POC Pharma, B2B-сервис SaaS, также привлекла раунд финансирования серии A на сумму 10,3 млн. долл. США под руководством Alven, наряду с совместными инвестициями от начальных инвесторов Picus Capital, FEBE Ventures и FJ Labs, которые удвоили свои инвестиции.

Средства будут использованы для ускорения развертывания цифровых решений для выхода на рынок для фармацевтической промышленности в странах с развивающейся экономикой, в Юго-Восточной Азии, Южной Азии, на Ближнем Востоке и в Африке.

Такие контракты отражают то, что сектор здравоохранения привлекает должное внимание как отечественных, так и иностранных инвесторов.

Согласно Fitch Solutions, к 2022 году расходы на здравоохранение во Вьетнаме достигнут 23 млрд. долл. США, в то время как отчет BMI Research также показывает, что к 2026 году фармацевтическая промышленность может достичь 16,1 млрд. долл. США.

Однако количество стартапов в этой сфере составляет лишь 2% из более чем 4.000 в Азии, что свидетельствует о значительных возможностях и потенциале на рынке.

Ву Тхань Лонг, генеральный директор eDoctor, указал на проблемы, с которыми сталкиваются стартапы в сфере здравоохранения, отметив, что привлечь инвестиции в эту сферу очень сложно, а стартапам нужно время, чтобы получить прибыль.

Другие предприниматели разделяют мнение о том, что проблемы связаны с профессиональными знаниями, рынком и конкуренцией, что, с другой стороны, создает импульс для дальнейшего роста бизнеса.