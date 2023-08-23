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Утвержден генеральный план развития системы внутренних портов
Кроме того, генеральный план способствует уменьшению заторов на дорогах и защите окружающей среды, особенно в крупных городах и районах с крупными морскими портами. Важно развивать систему внутренних портов, чтобы она стала центром организации транспортировки, перевалки и распределения товаров в сочетании с оказанием логистических услуг.
Конкретной целью к 2030 году является развитие системы внутренних портов, способной обрабатывать около 25-35% спроса на импортные и экспортные контейнерные перевозки грузов по транспортным коридорам. Формирование внутренних портов и кластеров внутренних портов с общей пропускной способностью около 11,9-17,1 млн ДФЭ/год.
В северном регионе построятся внутренние порты и кластеры внутренних портов пропускной способностью около 4,29-6,2 млн ДФЭ/год. В центральном регионе Центрального нагорья - 0,9-1,4 млн ДФЭ/год. А в Южном регионе - 6,8-9,5 млн ДФЭ/год.
По ориентации к 2050 году будут развиваться системы внутренних портов, которые станут центром организации транспортировки, перевалки и распределения товаров в сочетании с предоставлением логистических услуг, способных удовлетворить около 30-35% спроса. Спрос на инвестиционный капитал во внутреннюю портовую систему к 2030 году составит около 27,4–42,38 трлн донгов.
Наряду с этим приоритет должен быть отдан инвестициям в ряд внутренних портов на транспортных коридорах, соединяющих основные пограничные ворота морских портов в северном регионе (морской порт Хайфон) и южном регионе (морские порты Хошимина, Бариа - Вунгтау).
План также предлагает ряд решений по механизмам и политике; по привлечению инвестиционного капитала; по международному сотрудничеству, науке - технологиям и окружающей среде; по развитию человеческих ресурсов и реализации.