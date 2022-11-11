Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ВЬЕТНАМСКОМ ЯЗЫКЕ
  • English
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Français
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Español
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ИСПАНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 中文
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КИТАЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 日本語
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЯПОНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • ລາວ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЛАОССКОМ ЯЗЫК
  • ភាសាខ្មែរ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КХМЕРСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 한국어
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КОРЕЙСКОМ ЯЗЫКЕ

НОВОСТИ

Устранение проблем с выдачей лицензий для работы и виз для южнокорейских компаний

Во второй половине дня 10 ноября в городе Хошимине Центр содействия инвестициям и торговле города Хошимина (ITPC) совместно с бизнес-ассоциацией РК во Вьетнаме (KOCHAM) провел встречу для устранения проблем с выдачей лицензии для работы для иностранных рабочих, желающих работать во Вьетнаме. Во второй половине дня 10 ноября в городе Хошимине Центр содействия инвестициям и торговле города Хошимина (ITPC) совместно с бизнес-ассоциацией РК во Вьетнаме (KOCHAM) провел встречу для устранения проблем с выдачей лицензии для работы для иностранных рабочих, желающих работать во Вьетнаме.

По словам заместителя директора ITPC, г-жи Као Тхи Фи Ван, с момента официального установления дипломатических отношений в 1992 году отношения между Вьетнамом и РК активно развиваются, особенно в сфере инвестиций и торговли.

Приток ПИИ из РК в город Хошимин в последнее время значительно вырос, несмотря на множество многочисленных трудностей, вызванных пандемией COVID-19, что демонстрирует веру южнокорейских предприятий в инвестиционную среду Вьетнама в целом, и города Хошимина в частности.

В частности, по состоянию на октябрь 2022 года РК является четвертым по величине инвестором в Хошимине с 2027 проектами. Общий инвестиционный капитал этих проектов составил более 5,4 млрд. долл. США, заняв 9,81% от общего иностранного капитала города.

Высоко оценивая роль иностранных инвесторов, помимо оказания помощи инвесторам в производственной предпринимательской деятельности, власти города Хошимина также регулярно уделяет внимание решению трудностей предприятий, что способствует привлечению инвестиций от иностранных компаний.

По словам г-на Хан Чжэ Джин, заместителя председателя бизнес-ассоциации РК в центральном и южном Вьетнаме, южнокорейские предприятия высоко оценивает поддержку власти города Хошимина в устранении трудностей. Обмен опытом и знаниями между специалистами ведомств будет способствовать минимизации ошибок в процессе решения проблем, связанных с иностранными предприятиями», — поделился г-н Хан Чжэ Джин.

На встрече представители южнокорейских предприятий рассказали о своих трудностях в выдаче лицензий для работы и виз для иностранных экспертов и рабочих, желающих работать во Вьетнаме.

ВИА

СЛЕДУЮЩИЕ СТАТЬИ

Премьер-министр: АСЕАН необходимо объединить усилия, чтобы создать новый двигатель роста

Премьер-министр: АСЕАН необходимо объединить усилия, чтобы создать новый двигатель роста

По словам спецкора ВИА, утром 11 ноября премьер-министр Фам Минь Тьинь во главе вьетнамской делегации принял участие в 40-м саммите АСЕАН, где основное внимание было уделено обсуждению процесса построения Сообщества АСЕАН.
ПОДРОБНЕЕ

Top