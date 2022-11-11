НОВОСТИ
Устранение проблем с выдачей лицензий для работы и виз для южнокорейских компаний
По словам заместителя директора ITPC, г-жи Као Тхи Фи Ван, с момента официального установления дипломатических отношений в 1992 году отношения между Вьетнамом и РК активно развиваются, особенно в сфере инвестиций и торговли.
Приток ПИИ из РК в город Хошимин в последнее время значительно вырос, несмотря на множество многочисленных трудностей, вызванных пандемией COVID-19, что демонстрирует веру южнокорейских предприятий в инвестиционную среду Вьетнама в целом, и города Хошимина в частности.
В частности, по состоянию на октябрь 2022 года РК является четвертым по величине инвестором в Хошимине с 2027 проектами. Общий инвестиционный капитал этих проектов составил более 5,4 млрд. долл. США, заняв 9,81% от общего иностранного капитала города.
Высоко оценивая роль иностранных инвесторов, помимо оказания помощи инвесторам в производственной предпринимательской деятельности, власти города Хошимина также регулярно уделяет внимание решению трудностей предприятий, что способствует привлечению инвестиций от иностранных компаний.
По словам г-на Хан Чжэ Джин, заместителя председателя бизнес-ассоциации РК в центральном и южном Вьетнаме, южнокорейские предприятия высоко оценивает поддержку власти города Хошимина в устранении трудностей. Обмен опытом и знаниями между специалистами ведомств будет способствовать минимизации ошибок в процессе решения проблем, связанных с иностранными предприятиями», — поделился г-н Хан Чжэ Джин.
На встрече представители южнокорейских предприятий рассказали о своих трудностях в выдаче лицензий для работы и виз для иностранных экспертов и рабочих, желающих работать во Вьетнаме.