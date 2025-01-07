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Ускоренные процедуры по строительству железной дороги Лаокай - Ханой - Хайфон

Ожидается, что предложение по проекту железной дороги Лаокай - Ханой - Хайфон будет представлено на утверждение премьер-министру в ближайшее время, чтобы начать строительство к концу этого года. Правление железных дорог Вьетнама предложило Министерству транспорта собрать мнения министерств и отраслей, чтобы обратиться в Министерство планирования и инвестиций с предложением к премьер-министру одобрить проект строительства железной дороги Лаокай - Ханой - Хайфон, для реализации которого будет использован льготный кредит, предоставленный правительством Китая.

Это первая важная юридическая процедура, которую необходимо пройти для реализации проекта.

Согласно предложению Правления железных дорог, финансирование проекта будет осуществляться за счет средств Экспортно-импортного банка Китая (China Eximbank). В рамках проекта будет построена электрифицированная железная дорога колеи 1 435 мм, соединяющая Китай с морским портом в северной части города Хайфон.

Маршрут общей протяженностью 388,35 км начнется на трансграничном стыке вьетнамской станции Лаокай и китайской северной станции Хекоу, а закончится в порту Латьхуэн города Хайфон.

Кроме того, он будет включать в себя ветку длиной 7,89 км, соединяющую Южный Хайфон и порт Намдиньву в городе Хайфон, и еще одну ветку длиной 2,18 км, соединяющую станции Йентхыонг и Йенвьен в Ханое.

Маршрут будет включать 30 станций и пройдет через девять провинций и городов, а именно Лаокай, Йенбай, Футхо, Виньфук, Ханой, Бакнинь, Хынгйен, Хайзыонг и Хайфонг.

Ожидается, что проектная скорость на основном участке от станции Лаокай до станции Латьхуэн составит 160 км/ч, на участке от Лаокао до узла путей и ответвлений - 80 км/ч, а на участке через восточный пояс железной дороги в Ханое - 120 км/ч.

Для обеспечения эффективности инвестиций проект будет реализован в два этапа. На первом этапе до 2030 года будет завершено строительство всего маршрута с однопутной системой. На втором этапе, после 2050 года, будет построена двухпутная система и ветка южный Хайфон - Намдиньву.

Для реализации этого проекта потребуется около 211,03 триллиона донгов (8,69 миллиарда долларов США) общих инвестиций, включая 135,6 триллиона донгов в виде льготного кредита и 75,43 триллиона донгов в виде соответствующего капитала правительства Вьетнама.

Проект будет реализован примерно за шесть лет с момента его утверждения и вступления в силу кредитного соглашения, заявили в железнодорожном ведомстве.

Ранее премьер-министр Фам Минь Тьинь потребовал от Министерства транспорта доложить о предложении по проекту правительству и компетентным ведомствам в январе 2025 года, представить его на рассмотрение Национального собрания в феврале и обеспечить завершение соответствующих процедур и процессов, чтобы строительство началось до 10 декабря этого года.

ВИА/ИЖВ

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