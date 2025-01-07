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Ускоренные процедуры по строительству железной дороги Лаокай - Ханой - Хайфон
Это первая важная юридическая процедура, которую необходимо пройти для реализации проекта.
Согласно предложению Правления железных дорог, финансирование проекта будет осуществляться за счет средств Экспортно-импортного банка Китая (China Eximbank). В рамках проекта будет построена электрифицированная железная дорога колеи 1 435 мм, соединяющая Китай с морским портом в северной части города Хайфон.
Маршрут общей протяженностью 388,35 км начнется на трансграничном стыке вьетнамской станции Лаокай и китайской северной станции Хекоу, а закончится в порту Латьхуэн города Хайфон.
Кроме того, он будет включать в себя ветку длиной 7,89 км, соединяющую Южный Хайфон и порт Намдиньву в городе Хайфон, и еще одну ветку длиной 2,18 км, соединяющую станции Йентхыонг и Йенвьен в Ханое.
Маршрут будет включать 30 станций и пройдет через девять провинций и городов, а именно Лаокай, Йенбай, Футхо, Виньфук, Ханой, Бакнинь, Хынгйен, Хайзыонг и Хайфонг.
Ожидается, что проектная скорость на основном участке от станции Лаокай до станции Латьхуэн составит 160 км/ч, на участке от Лаокао до узла путей и ответвлений - 80 км/ч, а на участке через восточный пояс железной дороги в Ханое - 120 км/ч.
Для обеспечения эффективности инвестиций проект будет реализован в два этапа. На первом этапе до 2030 года будет завершено строительство всего маршрута с однопутной системой. На втором этапе, после 2050 года, будет построена двухпутная система и ветка южный Хайфон - Намдиньву.
Для реализации этого проекта потребуется около 211,03 триллиона донгов (8,69 миллиарда долларов США) общих инвестиций, включая 135,6 триллиона донгов в виде льготного кредита и 75,43 триллиона донгов в виде соответствующего капитала правительства Вьетнама.
Проект будет реализован примерно за шесть лет с момента его утверждения и вступления в силу кредитного соглашения, заявили в железнодорожном ведомстве.
Ранее премьер-министр Фам Минь Тьинь потребовал от Министерства транспорта доложить о предложении по проекту правительству и компетентным ведомствам в январе 2025 года, представить его на рассмотрение Национального собрания в феврале и обеспечить завершение соответствующих процедур и процессов, чтобы строительство началось до 10 декабря этого года.