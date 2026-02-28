НОВОСТИ
Ускорение переговоров и скорейшее завершение ССТ между Вьетнамом и ЕАСТ
Стороны также предметно обсудили и наметили пути урегулирования остающихся вопросов, включая торговлю товарами и услугами, инвестиции, интеллектуальную собственность, торговлю и устойчивое развитие, а также государственные закупки.
С целью ускорения завершения соглашения заместитель министра официально пригласил госпожу Хелене посетить Вьетнам для совместной проработки нерешённых вопросов. В свою очередь, она выразила надежду, что в случае принципиального завершения соглашения Президент Швейцарии сможет осуществить официальный визит во Вьетнам для продвижения сотрудничества на высшем уровне и ознаменования этого важного этапа.
На двусторонней встрече с Рагнхильд Сирстад, государственным секретарём Министерства торговли, промышленности и рыболовства Норвегии, стороны высоко оценили достигнутый прогресс по большинству направлений переговоров и вновь подтвердили политическую решимость в скорейшем завершении соглашения.
Заместитель министра Нгуен Шинь Нят Тан и Рагнхильд Сирстад также подробно обсудили оставшиеся вопросы, включая торговлю товарами, инвестиции, интеллектуальную собственность, а также торговлю и устойчивое развитие.
Стороны обменялись мнениями по вопросам, представляющим взаимный интерес, подчеркнув поддержку многосторонней торговой системы, основанной на правилах. Вьетнам и Норвегия согласились, что реформа ВТО станет одной из ключевых тем 14-й Министерской конференции ВТО (MC14).
Для ускорения переговорного процесса Вьетнам и государства ЕАСТ договорились продолжить гибкую работу по устранению разногласий и сокращению разрыва в позициях с целью завершения соглашения на Министерской конференции ЕАСТ, запланированной в Исландии в июне 2026 года.
Ожидается, что после подписания ССТ Вьетнам – ЕАСТ придаст мощный импульс торгово-инвестиционному сотрудничеству между Вьетнамом и ведущими европейскими экономиками, внесёт позитивный вклад в региональные цепочки поставок и будет способствовать устойчивому экономическому росту.