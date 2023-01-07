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Усилия по содействию общей миссии ООН
Это общее достижение является результатом усилий агентств и подразделений. Полевой госпиталь №2 второго уровня Военно-медицинской академии успешно выполнил свою задачу. Полевой госпиталь №4 2-го уровня официально вступил в строй с начала мая 2022 года, производя много хороших впечатлений, участвуя в медицинском обследовании и лечении в Южном Судане.
Полевой госпиталь № 4 2-го уровня со штатом в 63 человека должен заменить 3-й полевой госпиталь в миссии МООНЮС в Южном Судане. В сложных условиях эпидемии COVID-19, весь штат госпиталя в полной мере участвует в программах обучения военной медицине, военному делу, иностранным языкам и предбоевой подготовке; всегда готов выполнять задания не только с точки зрения знаний, но и умений справляться с рисками и проблемами в полевых условиях.
Делясь опытом в процессе подготовки и развертывания полевых госпиталей 2-го уровня, директор Военно-медицинской академии генерал-майор Нгуен Суан Киен сказал, что Академия тесно сотрудничает с Департаментом по поддержанию мира Вьетнама, оперативно обрабатывает и решает проблемы и трудности, выполняет пропагандистскую работу... для обеспечения максимальной эффективности и качества подготовки и развертывания полевого госпиталя в рамках миссии ООН.
Перед отъездом все офицеры и солдаты полевых госпиталей привиты от ряда заболеваний, таких как COVID-19, гепатит В, пневмония, менингит, пневмококковая бактериемия, менингит, менингококковая инфекция, брюшной тиф, столбняк, желтая лихорадка… и приняли профилактические препараты от малярии в соответствии с требованиями ООН.
Академия сотрудничала с посольством Австралии во Вьетнаме и Центром английского языка в организации курсов иностранных языков для персонала госпиталей, проводимых австралийскими и вьетнамскими преподавателями. До отъезда все миротворцы могут общаться по вопросам, связанным со специальностями. Ключевые сотрудники получили 5,5 баллов или выше в IELTS.
Академия определяет профессиональную подготовку как центральное содержание для полевого госпиталя и внимательно следит за задачами, которые госпиталь будет развертывать в миссии, по следующим специальностям: терапия, хирургия, инфекционные болезни, гигиена и профилактика эпидемий, первая помощь при травмах, авиаперевозки...
Общее количество часов обучения в полевом госпитале уровня 2 составляет около 500 часов, включая теорию и практику. Кроме того, сотрудники госпиталя также прошли курсы обучения навыкам действий в чрезвычайных ситуациях прямо в воздухе, международной помощи пострадавшим (ITLS), расширенной поддержке оказания помощи пострадавшим (ATLS), действиям в чрезвычайных ситуациях при приеме и обращении с большим количеством раненых, навыкам предотвращать и лечить распространенные инфекционные заболевания в рамках миссии... В то же время персонал госпиталя участвует в политической, военной, логистической и технической подготовке, миротворческой работе ...
Благодаря тщательной подготовке сил действие вьетнамских полевые госпиталей были оценены ООН и руководителями Миссий на «отлично». Результаты почти 5-летнего участия в миротворческих операциях ООН и развертывания в Южном Судане полевого госпиталя Военно-медицинской академией способствовали дальнейшему утверждению последовательной и правильной политики Партии и государства, не только укрепив доверие, взаимопонимание и развитие сотрудничества с другими странами, но и донесли мирное послание Вьетнама до международных друзей.