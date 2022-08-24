Báo Ảnh Việt Nam

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НОВОСТИ

Ураган вызовет проливные дожди в северном регионе с 25 августа

Под влиянием шторма «Ма-он», третьего в этом году, входящего в Восточное море, в северном регионе и северной центральной провинции Тханьхоа с вечера 25 по 27 августа ожидаются дожди и грозы от умеренных до сильных.
  По прогнозу по всей стране будут дождь и гроза. Фото: ВИА  

По данным Национального центра гидрометеорологического прогнозирования, в 4:00 утром 24 августа глаз грозы находился по координатам 19,1 градуса северной широты и 118,5 градуса восточной долготы, двигается с максимальной скоростью 89-102 км/ч.

Прогнозируется, что в ближайшие 24 часа ураган будет двигаться с запада на северо-запад со скоростью около 20-25 км/ч. В 4:00 утра 25 августа его центр будет находиться примерно в 190 км к юго-юго-западу от Гонконга (Китай), а самые сильные ветры будут достигать 103-117 км/ч.

В 4 часа утра 26 августа «Ма-он» двинется на северо-запад со скоростью 25 км/ч и превратится в тропическую депрессию.

Центр сообщил, что в течение следующих 24 часов ураган утихнет и перейдет в зону низкого давления.


ВИА

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