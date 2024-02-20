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Управление фармацевтической промышленностью должно осуществляться в соответствии с рыночными правилами
В то же время упрощение административных процедур в этой области должно обеспечить тщательное, научное управление и безопасность, сказал он.
Министерству было предложено разработать правила по признанию и отнесению к стандартам и качеству лекарств, прошедших испытания Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) или национальных агентств по управлению фармацевтической деятельностью, рекомендованных ВОЗ, а также добавить некоторые критерии клинико-фармакологической оценки для обеспечения безопасности и соответствия физическому состоянию вьетнамского населения.
Заместитель премьер-министра Чан Хонг Ха также попросил МЗ поддержать иностранные фармацевтические компании в инвестировании в производство лекарств и передачу технологий во Вьетнаме, а также эффективно использовать потенциал отечественной травяной медицины.
По словам заместителя министра МЗ До Суан Туйена, тремя ключевыми столпами в управлении фармацевтической промышленностью являются присвоение регистрационных номеров, цены и качество лекарств.
Министр здравоохранения Дао Хонг Лан отметила, что законопроект сокращает срок продления регистрационных номеров обращения лекарств с трех месяцев до 15 дней, при этом применяется автоматическое продление.
В ходе встречи участники высказали свои соображения по различным вопросам, включенным в законопроект. Заместитель министра юстиции Данг Хоанг Оань предложил прописать в законопроекте положения о поддержке и стимулировании роста фармацевтической промышленности.
Заместитель министра общественной безопасности генерал-полковник Нгуен Зуй Нгок предложил разработать соответствующие меры по управлению токсичными лекарственными травами, используемыми для изготовления лекарств, и обеспечить определенный уровень открытости при импорте лекарств в экстренных ситуациях для нужд национальной обороны и безопасности.
Генеральный директор компании Pfizer Vietnam Даррелл О предложил применить механизмы использования результатов оценки и инспекции агентств по управлению фармацевтической деятельностью, рекомендованные ВОЗ.
Заместитель министра планирования и инвестиций Нгуен Тхи Бить Нгок заявила, что МЗ должен разработать правила, которые соответствуют определениям Всемирной торговой организации (ВТО) и действующему законодательству, а также совместимы с другими отраслями.