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Управление фармацевтической промышленностью должно осуществляться в соответствии с рыночными правилами

Заместитель премьер-министра Чан Хонг Ха подчеркнул необходимость управления фармацевтической промышленностью в соответствии с рыночными правилами, обеспечивая гласность, прозрачность, контроль качества, безопасность и самые низкие цены во время совещания в Ханое 19 февраля для обсуждения закона о внесении изменений и дополнений в некоторые статьи Закона о фармации.
  Заместитель премьер-министра Чан Хонг Ха на совещании. Фото: ВИА  
Чан Хонг Ха попросил Министерство здравоохранения (МЗ) собрать идеи и полностью разъяснить положения законопроекта, особенно те, которые связаны с выполнением международных обязательств и соглашений, а также законов об инвестициях, регулировании цен, рекламе и правах предприятий с иностранными инвестициями.

В то же время упрощение административных процедур в этой области должно обеспечить тщательное, научное управление и безопасность, сказал он.

Министерству было предложено разработать правила по признанию и отнесению к стандартам и качеству лекарств, прошедших испытания Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) или национальных агентств по управлению фармацевтической деятельностью, рекомендованных ВОЗ, а также добавить некоторые критерии клинико-фармакологической оценки для обеспечения безопасности и соответствия физическому состоянию вьетнамского населения.

Заместитель премьер-министра Чан Хонг Ха также попросил МЗ поддержать иностранные фармацевтические компании в инвестировании в производство лекарств и передачу технологий во Вьетнаме, а также эффективно использовать потенциал отечественной травяной медицины.

По словам заместителя министра МЗ До Суан Туйена, тремя ключевыми столпами в управлении фармацевтической промышленностью являются присвоение регистрационных номеров, цены и качество лекарств.

Министр здравоохранения Дао Хонг Лан отметила, что законопроект сокращает срок продления регистрационных номеров обращения лекарств с трех месяцев до 15 дней, при этом применяется автоматическое продление.

В ходе встречи участники высказали свои соображения по различным вопросам, включенным в законопроект. Заместитель министра юстиции Данг Хоанг Оань предложил прописать в законопроекте положения о поддержке и стимулировании роста фармацевтической промышленности.

Заместитель министра общественной безопасности генерал-полковник Нгуен Зуй Нгок предложил разработать соответствующие меры по управлению токсичными лекарственными травами, используемыми для изготовления лекарств, и обеспечить определенный уровень открытости при импорте лекарств в экстренных ситуациях для нужд национальной обороны и безопасности.

Генеральный директор компании Pfizer Vietnam Даррелл О предложил применить механизмы использования результатов оценки и инспекции агентств по управлению фармацевтической деятельностью, рекомендованные ВОЗ.

Заместитель министра планирования и инвестиций Нгуен Тхи Бить Нгок заявила, что МЗ должен разработать правила, которые соответствуют определениям Всемирной торговой организации (ВТО) и действующему законодательству, а также совместимы с другими отраслями.

ИЖВ/ВИА

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