Укрепление и развитие дружбы и сотрудничества между Хошимином и Италией

«Обмен делегациями между городом Хошимином и Италией в скорейшее время будет возобновлен в соответствии с возросшим спросом на укрепление и развитие двусторонних отношений, особенно между городом Хошимином и Италией», -заявил г-н Во Ван Хоан, заместитель председателя Народного комитета города Хошимин, на церемонии празднования 76-й годовщины Дня Итальянской Республики — Национального дня Италии (06.02.1946 - 06.02.2022), организованном вечером 2 июня Генеральным консульством Италии в Хошимине.

Г-н Во Ван Хоан подчеркнул, что Хошимин является одним из ведущих городов страны в развитии отношений сотрудничества с Италией. На сегодняшний день отношения между Хошимином и Италией достигли многих важных результатов, особенно в области торговли, инвестиций, образования, культуры и туризма.

В настоящее время Италия реализует 54 инвестиционных проекта в городе с общим капиталом 74 млн. долл. США, занимая 26-е место из 116 стран и территорий, инвестирующих в город. Общий объем двустороннего товарооборота в 2021 году между Хошимином и Италией составил 619 млн. долл. США.

В свою очередь, генеральный консул Италии, г-н Энрико Падула, в Хошимине выразил надежду, что в 2023 году, когда будет отмечаться 50-летие установления дипломатических отношений между Италией и Вьетнамом, две страны будут координировать свои действия для организации многих значимых мероприятий, программ по продвижению торговли, развитию сотрудничества между двумя сторонами в сферах экономики, образования, туризма и культуры.