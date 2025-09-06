НОВОСТИ
Туристический бум стимулирует рост расходов
Центральные туристические центры также доказали свою неизменную привлекательность. Дананг посетили 620 000 человек, что на 24% больше, чем в прошлом году, и его доход превысил 2,2 трлн донгов. Кханьхоа принял более 900 000 посетителей с доходом почти в 936 миллиардов донгов, в то время как Хюэ принял около 196 000 отдыхающих, заработав почти 310 миллиардов донгов - рост более чем на 134%.
Эти цифры свидетельствуют не только о привлекательности туристических направлений, но и о том, что вьетнамские путешественники все чаще выбирают продолжительный отпуск. Во многих городах 4-5-звездочные отели заполнены более чем на 80%, а некоторые из них полностью забронированы.
Пассажиропоток авиакомпаний вырос на 20-25% по сравнению с обычными днями. Только международный аэропорт Таншоннят в Хошимине обслуживал в среднем 125 000 пассажиров в день во время праздничного пика.
Будучи интегрированным сектором экономики, большой успех туризма также привел к резкому росту потребительских расходов в различных отраслях.
Высокие показатели туристического сектора в рассматриваемый период привели к резкому росту потребительских расходов во всех областях, что примечательно в то время, когда большинство домохозяйств из-за экономических проблем сокращали бюджеты, даже на самые необходимые нужды.
Чан Ань Тунг из Университета экономики и финансов города Хошимин (UEF) отметил, что праздник значительно повысил общий спрос.
При предполагаемых средних расходах в 2 миллиона донгов на одного посетителя в день общие прямые социальные расходы могут превысить 72 триллиона донгов, что эквивалентно 0,8–1% квартального ВВП, сказал Чан Ань Тунг, подчеркнув, что эта цифра ясно демонстрирует значительную роль туризма в краткосрочном потреблении.
Приток посетителей также пошел на пользу поставщикам сельскохозяйственной продукции, продуктов питания и напитков, топлива и логистике. Доходы от услуг ресторанов во многих туристических центрах выросли примерно на 30%, в то время как общественный транспорт, такси, железные дороги и авиакомпании сообщили о среднем росте на 20-25%.
Экономисты подчеркнули необходимость превратить это сезонное повышение в долгосрочную движущую силу экономического роста.
Чан Ань Тунг предложил создать экосистему, поддерживающую цикл туризм–потребление, от региональных связей до пакетов микрокредитования. По его словам, населенные пункты могут стимулировать туристический спрос за счет скидок на входные билеты, проведения акций по размещению на выходные и межрегиональных туров, добавив, что банки могут рассмотреть возможность предоставления рассрочки в размере 0% на три месяца при бронировании туров и курортных пакетов.
Тем временем, доц. профессор Нгуен Хыу Хуан подчеркнул важность “календаря событий” как экономической инфраструктуры. Он сказал, что если заранее объявить ежеквартальное расписание фестивалей, спортивных и MICE-мероприятий, компании смогут заранее разработать туристические пакеты, предложения ресторанов и магазинов для поддержания стабильных доходов.
Нгуен Хыу Хуан добавил, что расходы на месте должны быть увеличены за счет целевого кэшбэка, скидок, налоговых льгот, создания национальных альянсов бонусных баллов и интегрированных транспортных билетов, а также за счет продвижения инициатив в области экономии в ночное время, моделей розничной торговли в сфере туризма и пакетов краткосрочных кредитов для малых и средних предприятий.