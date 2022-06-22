Туристические фирмы строят планы на летний отдых

Уголок Grand World Phu Quoc. Фото: vinpreal.com

Туристические компании во Вьетнаме составили планы по удовлетворению растущего спроса на посетителей в разгар летних отпусков.

Чан Куок Бао, заместитель генерального директора Saigontourist, ведущего туроператора, заявил, что рассчитывает обслужить более 280.000 клиентов, и это число может быть выше, поскольку спрос на внутренние и внешние туры все еще сильно растет.

Лето — пик сезона в году, поэтому мы направляем все финансовые и человеческие ресурсы на диверсификацию услуг, инвестируем в обновление большинства продуктов в соответствии с текущей ситуацией на рынке.

По словам Бао, было создано до 160 продуктов пакетного туризма, соответствующих рыночным тенденциям и требованиям курортного туризма.

По словам Хуинь Фан Фыонг Хоанга, заместителя генерального директора Vietravel, количество туров резко возросло, но то, как вьетнамские туристы путешествуют в этом году, также удивило рынок.

По ее словам, многие семьи готовы тратиться на туры высокого класса, предъявляя более жесткие требования к качеству объектов размещения и питания.

Хоанг сказала, что к концу мая туры, которые позволяют путешественникам останавливаться в 4-5-звездочных отелях, были забронированы в некоторых направлениях, таких как Фукуок, Далат или Сапа.

Чан Тхи Бао Тху, директор по маркетингу и коммуникациям Fiditour, сказала, что спрос на туры к морю и высокогорью сильно вырос, добавив, что посетители должны бронировать туры заранее, чтобы обеспечить себе места и разумные цены.

Цены на авиабилеты по внутренним направлениям во время летних каникул растут вместе с ростом цен на бензин.

Сообщается, что билеты на рейсы из Ханоя и Хошимина в Фукуок, Нячанг, Хюэ и Куиньон почти в 4 раза дороже, чем два года назад.

По данным авиапредприятий, летние каникулы, по прогнозам, зафиксируют беспрецедентный рост спроса на авиаперевозки за последние три года с момента начала пандемии COVID-19.

Представитель бюджетного перевозчика Vietjet сказал, что бронирование билетов на летние каникулы на внутренних рейсах резко возрастает, даже больше, чем на праздники Освобождения и Воссоединения. Частота выполнения рейсов в середине июля составляет до 450 рейсов в сутки, включая внутренние и международные, вместо 200-300 рейсов, как раньше.

По данным Национальной администрации туризма Вьетнама, за первые 5 месяцев этого года количество иностранцев, прибывших во Вьетнам, достигло около 365.300 человек, увеличившись в 4,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Количество внутренних путешественников за этот период достигло 48,6 млн. человек, а доходы от туристического сектора оцениваются в 211 трлн. донгов (9,1 млрд. долл. США).



