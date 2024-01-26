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Туристические компании: Туры на Тэт все еще доступны для бронирования

Туристические компании сообщили, что туры по стране и за рубеж на предстоящий праздник Тэт (Новый год по лунному календарю) все еще доступны для бронирования.

Khách Việt tham quan làng văn hóa Mari Mari ở Kota Kinabalu (Malaysia) vào sáng 24-1 - Ảnh: Quang Định

Вьетнамские посетители в культурной деревне Мари-Мари, Кота-Кинабалу, Малайзия. Фото: tuoitre.vn

Высокие цены на авиабилеты - одна из причин, по которой многие туристы отменили или изменили свои планы на предстоящий праздник, поэтому туроператорам сложно продать путевки с учетом цен на авиабилеты.

По словам заместителя директора отдела внутреннего туризма компании Saigontourist Travel Services Co., Ltd Ву Хай Шама, в продаже появились автопутешествия с вылетом из Хошимина по цене от 4,3 млн донгов (175 долларов США).

По его словам, туры в северные районы, стоимостью от 9 до 15 миллионов донгов, также привлекают посетителей.

Что касается зарубежных туров, то оформление поездок на дальние расстояния уже закрыто, но туры в страны с простыми визовыми процедурами все еще остаются в наличии, сказал он, добавив, что Гавайи, Мальдивы, Индия и Бутан являются предметом пристального внимания туристов, и цены на них остаются неизменными по сравнению с другими направлениями.

Директор по маркетингу Viettravel Нгуен Нгует Ван Кхань сказала, что ее компания распродала туры в Европу, Австралию и США, но все ещё имеет в наличии туры на внутренние поездки, а также туры в Таиланд, Камбоджу, Сингапур и Малайзию.

Поскольку покупательская способность перед Тэтом отстает от ожиданий, туристические фирмы позволили своим клиентам бронировать билеты ближе к празднику, сказала директор по маркетингу Vietluxtour Чан Тхи Бао Тху, подчеркивая, что компания заблаговременно подготовилась к весенним турам.

Между тем, директор по коммуникациям и маркетингу TST Tourist Нгуен Минь Мань отметил, что многие клиенты выбирают туры после Тэта в связи с выгодными ценами.

ВИА/ИЖВ

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