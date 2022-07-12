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Тренды развития информационных технологий и телекоммуникаций
Технологические компании усиливают инвестиции в ключевые и базовые технологии, чтобы удовлетворять потребности общества в цифровой трансформации.
По последним данным Вьетнамской рейтинговой компании (Vietnam Report), лидирующими трендами в области информационных технологий и телекоммуникаций в ближайшее время станут сервисы на основе облачных технологий, искусственного интеллекта, интернета вещей, технологий 5G, широкополосного интернета и технологий блокчейн.
В частности, услуги на основе облачных технологий во Вьетнаме могут быстро развиваться благодаря лучшей безопасности по сравнению с традиционными серверам и экономии средств для инфраструктуры организаций.
Ожидается, что средний рост данного рынка во Вьетнаме составит 26% в год, что является самым высоким в ЮВА и намного выше среднемирового показателя в 16%.
Также согласно докладу Vietnam Report, 66,7% вьетнамских предприятий используют технологии, связанные с искусственным интеллектом (ИИ), в процессе цифровой трансформации. Как ожидается, в будущем ИИ будут пользоваться все предприятия страны.
Количество предприятий, пользующихся технологиями интернета вещей, также растет. По прогнозу специалистов в 2022 г. данный показатель увеличится до 86,67%.
По оценке экспертов услуги 5G займут 7,34% ВВП страны к 2025 г. Они безусловно станут драйвером развития отечественной отрасли телекоммуникаций.
По данным министерства информации и связи Вьетнама, системы кабельной связи уже покрывают 100% территорий общин, уездов и городков, и 99,8% населения страны уже имеют доступ к мобильной связи.
Кроме того, технология блокчейна благодаря своей безопасности в передаче данных без какой-либо третьей стороны открывает новые возможности не только в валютно-финансовой, но и других сферах общества.