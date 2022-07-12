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Тренды развития информационных технологий и телекоммуникаций

Технологические компании усиливают инвестиции в ключевые и базовые технологии, чтобы удовлетворять потребности общества в цифровой трансформации.
  Иллюстративное изображение (Фото: ВИА)  

Технологические компании усиливают инвестиции в ключевые и базовые технологии, чтобы удовлетворять потребности общества в цифровой трансформации.

По последним данным Вьетнамской рейтинговой компании (Vietnam Report), лидирующими трендами в области информационных технологий и телекоммуникаций в ближайшее время станут сервисы на основе облачных технологий, искусственного интеллекта, интернета вещей, технологий 5G, широкополосного интернета и технологий блокчейн.

В частности, услуги на основе облачных технологий во Вьетнаме могут быстро развиваться благодаря лучшей безопасности по сравнению с традиционными серверам и экономии средств для инфраструктуры организаций.

Ожидается, что средний рост данного рынка во Вьетнаме составит 26% в год, что является самым высоким в ЮВА и намного выше среднемирового показателя в 16%.

Также согласно докладу Vietnam Report, 66,7% вьетнамских предприятий используют технологии, связанные с искусственным интеллектом (ИИ), в процессе цифровой трансформации. Как ожидается, в будущем ИИ будут пользоваться все предприятия страны.

Количество предприятий, пользующихся технологиями интернета вещей, также растет. По прогнозу специалистов в 2022 г. данный показатель увеличится до 86,67%.

По оценке экспертов услуги 5G займут 7,34% ВВП страны к 2025 г. Они безусловно станут драйвером развития отечественной отрасли телекоммуникаций.

По данным министерства информации и связи Вьетнама, системы кабельной связи уже покрывают 100% территорий общин, уездов и городков, и 99,8% населения страны уже имеют доступ к мобильной связи.

Кроме того, технология блокчейна благодаря своей безопасности в передаче данных без какой-либо третьей стороны открывает новые возможности не только в валютно-финансовой, но и других сферах общества.


ВИА

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