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Технологические и телекоммуникационные предприятия продолжают извлекать выгоду из роста цифровой экономики
Как и во всем мире, растущая экономика Вьетнама также претерпевает цифровую трансформацию. Согласно национальной программе цифровой трансформации до 2025 года с перспективой до 2030 года, цифровая экономика Вьетнама к 2025 году будет составлять 20% ВВП.
Вьетнам запустил программу «Сделай во Вьетнаме 4.0» для подготовки к промышленной революции 4.0.
Правительство способствует развитию цифровой экономики с помощью ряда политических механизмов.
Согласно отчету электронной экономики SEA 2021, подготовленному Google, Temasek и Bain, к 2025 году цифровая экономика Вьетнама, по прогнозам, достигнет 52 миллиардов долларов США при совокупном темпе роста 24% и займет третье место в мире в Юго-Восточной Азии.
Вьетнам стал одной из первых стран, успешно настроивших телефонные звонки на технологической платформе 5G. По прогнозам производителя сетевого оборудования Cisco, к 2025 году число абонентов 5G во Вьетнаме достигнет 6,3 млн человек.
Более того, раннее развертывание услуг 5G поможет вьетнамским операторам мобильной связи увеличить выручку на 300 млн долларов США в год, начиная с 2025 года.
По данным ведущей в мире исследовательской компании Research and Markets of the US, рынок центров обработки данных Вьетнама, по прогнозам, будет расти совокупными темпами на более 14,6% до 2026 года.
Благодаря политической и социальной стабильности, малому количеству стихийных бедствий, таких как землетрясения, Вьетнам обладает необходимыми характеристиками, чтобы стать крупным рынком центров обработки данных в регионе.
Среди перечисленных технологических компаний во Вьетнаме акционерное общество FPT (FPT) является предприятием с большими денежными средствами, которое за последние два года активно провело множество сделок по слиянию и поглощению.
Что касается результатов бизнеса, чистая прибыль FPT составляет более 4.500 миллиардов донгов за 10 месяцев, что на 30,7% больше, чем за тот же период в 2021 году.
Что касается телекоммуникационных предприятий, они не сообщали о результатах деятельности за четвертый квартал и весь 2022 год, но, глядя на результаты деятельности за третий квартал и первые три квартала года, мы можем увидеть выдающийся рост этой отрасли.