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НОВОСТИ

Технологии, имеющие решающее значение для прорыва вьетнамских фирм

12 июня эксперты собрались на Международном инновационном бизнес-форуме (IIBF) 2024 в Хошимине, чтобы обсудить продвижение бизнеса за счет применения новых технологий в мире, а также меры по поддержке предприятий для достижения прорыва и повышения конкурентоспособности.

 

Шаши Джагадисваран, заместитель генерального директора, руководитель отдела технологий и цифрового консалтинга EY Consulting Vietnam, подчеркнул, что предприятиям, независимо от сферы деятельности, необходимо четко осознавать, что их клиенты живут в цифровом мире, и разрабатывать правильные бизнес-стратегии, приближая свои продукты к клиентам, чтобы завоевать их доверие, а также долю рынка.

Он посоветовал предприятиям и производителям тщательно выбирать правильную технологию для наилучшего контакта с клиентами на фоне большого количества новых технологий, четко просчитывая окупаемость инвестиций.
Во Вьетнаме, где около 72,1 миллиона человек пользуются Интернетом, занимая 13-е место в мире, ожидается, что правительственная политика цифровой трансформации внесет 30-процентный вклад в ВВП и будет способствовать развитию цифровой экономики.

По мнению экспертов, макротехнологические тенденции определяют будущее промышленности, требуя от предприятий внедрения передовых технологий для трансформации бизнеса, получения конкурентных преимуществ и усиления позиций.
Буй Ван Тьинь, заместитель генерального директора Deloitte Vietnam, привел данные исследования своей компании, согласно которым существует три ключевых тенденции, которые обобщают движущие силы, определяющие путь индустрии потребительских товаров к цифровой зрелости, включая применение аналитики данных в стратегии цифровой коммерции.

Министр науки и технологий Хюинь Тхань Дат подчеркнул значительную роль передачи, применения и инноваций технологий в повышении производительности и качества продукции, а также в повышении конкурентоспособности бизнеса.
В частности, в контексте международной интеграции на основе соглашений о свободной торговле нового поколения (ССТ) и влияния четвертой промышленной революции технологический потенциал является ключевым фактором для предприятий, позволяющим производить продукцию и услуги с конкурентоспособными или превосходящими характеристиками, отвечающими растущим требованиям рынка, сказал он.

Министр указал на давление, оказываемое на предприятия в этой области, подчеркнув необходимость применения ими систематических мер по освоению и обновлению технологий, постепенного продвижения к технологической автономии, зеленым и устойчивым технологиям.

Хюинь Тхань Дат пообещал, что его министерство продолжит оказывать поддержку Бизнес-ассоциации высококачественной вьетнамской продукции, объединяющей ведущие вьетнамские предприятия, в создании и расширении сети ассоциации, чтобы помочь ее членам найти возможности сотрудничества с новыми международными партнерами и приблизиться к новым технологическим достижениям.

Он попросил ассоциацию укрепить связи между отечественными предприятиями и поставщиками технологий в мире, чтобы повысить производительность, качество продукции и конкурентоспособность вьетнамских фирм.

ВИА/ИЖВ

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