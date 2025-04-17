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Терминал T3 аэропорта Таншоннят готовится принять первый рейс с 17 апреля
Согласно плану, авиакомпания Vietjet Air также перенесёт свои внутренние рейсы в терминал T3 на более позднем этапе.
В настоящее время Государственная компания аэропортов Вьетнама (ACV) опубликовала схему движения транспорта к терминалу T3, поскольку он расположен отдельно от терминалов T1 и T2.
Пассажиры от терминалов T1 и T2 могут добраться до терминала T3 двумя основными маршрутами: по улице Чыонг Шон → улице Фан Тхук Зуен → соединительной дороге Чан Куок Хоан → терминал T3; либо по улице Чыонг Шон → улице Хау Жанг → улице Тханг Лонг → соединительной дороге Чан Куок Хоан – Конг Хоа → терминал T3.
Для пассажиров, отправляющихся из центра города Хошимин, маршрут следующий: улица Нам Ки Кхой Нгииа → улица Нгуен Ван Чои → парк Хоанг Ван Тху → двигаться по направлению налево, в туннель Хоанг Ван Тху и продолжить по соединительной дороге Чан Куок Хоан → Терминал T3.
После всего 20 месяцев строительства новый пассажирский терминал T3 готов к эксплуатации. Общий объём инвестиций составил почти 11 триллионов донгов. Это один из ключевых транспортных объектов, завершённых и введённых в эксплуатацию по случаю 50-летия освобождения юга и воссоединения страны.
Терминал T3 рассчитан на 20 миллионов пассажиров в год и оснащён комплектными вспомогательными сооружениями, обеспечивающими обслуживание внутренних рейсов в аэропорту Таншоннят. Он соответствует требованиям эксплуатации, плану распределения пассажиропотока между аэропортами Лонгтхань и Таншоннят, а также разгружает перегруженный терминал T1, улучшая качество обслуживания пассажиров.