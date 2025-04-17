Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ВЬЕТНАМСКОМ ЯЗЫКЕ
  • English
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Français
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Español
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ИСПАНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 中文
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КИТАЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 日本語
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЯПОНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • ລາວ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЛАОССКОМ ЯЗЫК
  • ភាសាខ្មែរ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КХМЕРСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 한국어
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КОРЕЙСКОМ ЯЗЫКЕ

НОВОСТИ

Терминал T3 аэропорта Таншоннят готовится принять первый рейс с 17 апреля

Авиакомпания Vietnam Airlines объявила о запуске первого коммерческого рейса из нового терминала T3 Международного аэропорта Таншоннят 17 апреля. Согласно информации Государственной компании аэропортов Вьетнама (ACV), с 17 апреля рейсы по маршруту Хошимин - Вандон будут переведены в терминал T3. К концу апреля все внутренние рейсы Vietnam Airlines также будут официально переведены в этот терминал, за исключением рейсов из Хошимина в Кондао, Камау и Рачжа, которые продолжат обслуживаться в терминале T1.

Согласно плану, авиакомпания Vietjet Air также перенесёт свои внутренние рейсы в терминал T3 на более позднем этапе.

В настоящее время Государственная компания аэропортов Вьетнама (ACV) опубликовала схему движения транспорта к терминалу T3, поскольку он расположен отдельно от терминалов T1 и T2.

Пассажиры от терминалов T1 и T2 могут добраться до терминала T3 двумя основными маршрутами: по улице Чыонг Шон → улице Фан Тхук Зуен → соединительной дороге Чан Куок Хоан → терминал T3; либо по улице Чыонг Шон → улице Хау Жанг → улице Тханг Лонг → соединительной дороге Чан Куок Хоан – Конг Хоа → терминал T3.

Для пассажиров, отправляющихся из центра города Хошимин, маршрут следующий: улица Нам Ки Кхой Нгииа → улица Нгуен Ван Чои → парк Хоанг Ван Тху → двигаться по направлению налево, в туннель Хоанг Ван Тху и продолжить по соединительной дороге Чан Куок Хоан → Терминал T3.

После всего 20 месяцев строительства новый пассажирский терминал T3 готов к эксплуатации. Общий объём инвестиций составил почти 11 триллионов донгов. Это один из ключевых транспортных объектов, завершённых и введённых в эксплуатацию по случаю 50-летия освобождения юга и воссоединения страны.

Терминал T3 рассчитан на 20 миллионов пассажиров в год и оснащён комплектными вспомогательными сооружениями, обеспечивающими обслуживание внутренних рейсов в аэропорту Таншоннят. Он соответствует требованиям эксплуатации, плану распределения пассажиропотока между аэропортами Лонгтхань и Таншоннят, а также разгружает перегруженный терминал T1, улучшая качество обслуживания пассажиров.

ВИА/ИЖВ

СЛЕДУЮЩИЕ СТАТЬИ

4-й саммит P4G: Премьер-министр Вьетнама выдвигнул инициативы по устойчивой и зеленой трансформации, ориентированной на людей

4-й саммит P4G: Премьер-министр Вьетнама выдвигнул инициативы по устойчивой и зеленой трансформации, ориентированной на людей

Во второй половине дня 16 апреля в Ханое, премьер-министр Фам Минь Тьинь председательствовал на пленарной дискуссии высокого уровня «Устойчивая и зеленая трансформация, ориентированная на людей», в рамках 4-го саммита Партнерства для зеленого роста и глобальных целей 2030 (P4G).
ПОДРОБНЕЕ

Top