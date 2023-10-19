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Спикер парламента Вьетнама: необходимо постоянно совершенствовать ПВО в сочетании с модернизацией оборонительной системы

Утром 19 октября в Ханое член Политбюро ЦК КПВ, председатель Национального Собрания Вьетнама Выонг Динь Хюэ принял участие в праздновании 60-летия Дня войск противовоздушной обороны и военно-воздушных сил Вьетнама (22 октября 1963 г. – 22 октября 2023 г.)
  Председатель Национального собрания (НС) Выонг Динь Хюэ выступает на мероприятии. Фото: ВИA  
Генеральный секретарь ЦК КПВ Нгуен Фу Чонг, предизент Вьетнама Во Ван Тхыонг и премьер-министр страны Фам Минь Тьинь направили букеты цветов для поздравления с юбилеем.

На мероприятии также присутствовали член Политбюро ЦК КПВ, заместитель секретаря Центрального военного комитета, министр обороны Вьетнама генерал армии Фан Ван Зянг; действующие и бывшие руководители Партии, Государства, Центрального военного комитета, Минобороны и Войск ПВО-ВВС.

От имени Партии и Государства Вьетнама председатель Национаьного Собрания Выонг Динь Хюэ выразил сердечные приветствия и наилучшие пожелания действующим и бывшим руководителям Войск ПВО-ВВС, а также ветеранам революции, героям народных вооруженных сил, военачальникам, офицерам и солдатам, инвалидам войны, раненым военнослужащим и родным павших фронтовиков, которые служили и служат в Войсках ПВО-ВСС.

Спикер парламента подчеркнул, что процесс строительства, боевые действия и развитие Войск ПВО-ВВС тесно связаны с историей борьбы народа и армии страны под руководством Коммунистической партии Вьетнама и многоуважаемого Президента Хо Ши Мина.

За 60 лет Войска ПВО-ВВС Вьетнама совершили славные подвиги и достигли выдающихся успехов в деле строительства и защиты Отечества. Во время войн сопротивления французским колонизаторам и американским империалистам Войска ПВО-ВВС всегда играли ключевую роль в защите мирного неба над своей Родиной.

«Партия, Государство и народ нашей страны всегда помнят заслуги разных поколений кадровых работников, членов партии и воинов, которые пожертвовали своей жизнью ради борьбы за национальную независимость, чтобы наша страна обладала такими позицией и авторитетом на международной арене, как сегодня», - подтвердил глава вьетнамского парламента.

Председатель Национального Собрания Вьетнама Выонг Динь Хюэ подчеркнул необходимость непрерывного повышения качества подготовки военнослужащих и боевой готовности, а также освоения современных образцов вооружения и военной техники. Наряду с этим, следует регулярно исследовать и хорошо разбираться в ситуации, прекрасно понимать заговоры и уловки противника при совершении воздушных атак с использованием высокотехнологичного оружия, на основе чего предлагать планы и проявлять решимость вести точные и своевременные бои, постоянно совершенствовать ПВО в сочетании с модернизацией оборонительной системы. Спикер парламента также обратил внимание на то, что войска ПВО-ВВС должны строго выполнять курс на превентивную защиту Отечества, не проявляя пассивности ни при каких обстоятельствах в целях обеспечения мирного неба над своей Родиной.

ИЖВ/ВИА

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