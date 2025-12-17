Состоялась церемония отправки спортивной делегации Вьетнама на 13-е Паралимпийские игры АСЕАН

16 декабря в Музее Тон Дык Тханга (город Хошимин) Департамент физической культуры и спорта Вьетнама (Министерство культуры, спорта и туризма) совместно с Паралимпийским комитетом Вьетнама провели церемонию отправки спортивной делегации Вьетнама для участия в 13-х Паралимпийских играх Юго-Восточной Азии (ASEAN Para Games 13), которые пройдут в Таиланде с 15 по 27 января 2026 года.

Имея многолетнюю традицию входить в число лидеров на Паралимпийских играх АСЕАН, сборная Вьетнама ставит цель завоевать 40–50 золотых медалей и войти в число 4–5 ведущих стран региона на нынешних Играх.

Выступая на церемонии, Заместитель Премьер-министра Май Ван Тьинь подчеркнул, что Партия и Государство всегда уделяют внимание людям с инвалидностью и развитию паралимпийского спорта во Вьетнаме посредством выработки соответствующих установок, политики, а также руководства и управления, создавая все условия для того, чтобы люди с инвалидностью в полной мере и на равных пользовались гражданскими правами, раскрывали свой потенциал и вносили вклад в развитие сообщества и общества, в том числе в сфере физической культуры и спорта.

Заместитель Премьер-министра призвал всех руководителей, тренеров и спортсменов сборной осознавать свою ответственность, выступать с наивысшей решимостью, преодолевать самих себя; строго соблюдать дисциплину и регламент соревнований, сочетать спортивные выступления с уместными мероприятиями по культурному обмену, тем самым распространяя лучшие традиционные культурные ценности вьетнамского народа, продвигая образ страны и народа Вьетнама как дружелюбных, искренних и миролюбивых, а также внося вклад в укрепление дружбы и солидарности в регионе.

От имени сборной Вьетнама руководитель cпортивной делегации, заместитель начальника Департамента физической культуры и спорта Вьетнама Ле Тхи Хоанг Йен заявила, что все члены команды полны решимости выступать спокойно, уверенно, сплочённо и дисциплинированно, прилагая максимальные усилия для достижения наилучших результатов, принося славу Родине и одновременно способствуя укреплению солидарности и дружбы со странами региона.

В 13-х Паралимпийских играх АСЕАН примут участие 11 стран Юго-Восточной Азии. Это крупнейшее региональное спортивное событие для людей с инвалидностью, включающее 19 видов спорта и более 500 комплектов наград, при этом многие дисциплины проводятся в соответствии со стандартами Международного паралимпийского комитета (IPC). На нынешних Играх Вьетнам направляет спортивную делегацию из 185 человек, в том числе 141 спортсмена (включая двух ведущих бегунов), 27 тренеров и 17 официальных представителей, которые будут соревноваться в 11 видах спорта. Это не только соревнования высшего уровня, но и возможность для вьетнамских спортсменов с инвалидностью обменяться опытом, наладить контакты и укрепить дружбу со странами Юго-Восточной Азии.

Одновременно специалисты смогут оценить уровень подготовки и профессиональные возможности спортсменов в рамках подготовки к 5-м Паралимпийским играм Азии в Айти – Нагое (Япония) и Паралимпийским играм в Лос-Анджелесе 2028 года (США).