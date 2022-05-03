Составление досье для получения признания ЮНЕСКО археологического комплекса Ок Эо-Ба Тхе объектом всемирного культурного наследия

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Следы этой культуры нашлись французскими учеными в конце XIX века. В 2015 году премьер-министр Вьетнама поручил Вьетнамской академии общественных наук реализовывать проект «Открытие археологических комплексов Ок Эо-Ба Тхе и Ненчуа. Важной целью этого проекта является раскрытие и проведение археологических исследований на территории комплексов Ок Эо-Ба (провинция Анзянг) и Ненчуа (провинция Киензянг) с целью изучения ценности культуры Ок Эо на юге Вьетнама, а также составления соответствующего досье для представления в ЮНЕСКО с просьбой признать комплекс Ок Эо-Ба Тхэ объектом всемирного культурного наследия. По словам доцента, канидата наук Данг Ван Танга, работающего в Университете социальных и гуманитарных наук при Хошиминском национальном университете, новые археологические открытия на территории комплексов Ок Эо-Ба Тхе и Ненчуа в период 2017-2020 гг. наряду с результатами исследования Вьетнамской академией социальных наук проекта культуры Ок Эо создали надежную научную основу для представления досье в ЮНЕСКО с целью признать археологический комплекс Ок Эо – Ба Тхе объектом мирового культурного наследия.