Создана Metaverse Village, объединяющая стартапы в виртуальной реальности

Делегаты запускают Metaverse Village. Фото: ВИА

Дебют Metaverse Village состоялся, и 15 июня в центральном городе Дананг в рамках TECHFEST Vietnam 2022 прошел симпозиум по метавселенной.

Метавселенная — это сеть трехмерных виртуальных миров, ориентированных на социальные связи. В футуризме и научной фантастике метавселенная — это гипотетическая итерация интернета как единого, универсального и иммерсивного виртуального мира, которому способствует использование гарнитур виртуальной и дополненной реальности.

Во Дык Ань, заместитель директора Центра поддержки инноваций и стартапов Дананга и глава Metaverse Village, сказал, что деревня сформирована и ориентирована на то, чтобы стать национальными воротами для менеджеров, исследователей, экспертов, групп, инвестиционных фондов, стартап-организаций и отдельных лиц за пределами и внутри Вьетнама для поддержки стартапов, тем самым способствуя развитию цифровой экономики, цифрового общества и цифрового гражданина, а также превращая Вьетнам в центр инноваций в регионе.

Создание деревни способствует постепенному воплощению технологий виртуальной реальности в жизнь и направлено на то, чтобы помочь вьетнамским стартапам получить доступ к новейшим технологическим платформам, угнаться за мировыми тенденциями и создать новые ценности в области технологий виртуальной реальности во Вьетнаме.

В 2022 году деревня ставит перед собой цель поддержать 800 предприятий при присоединении к платформе Metaverse, спонсируемой Bizverse World - членом деревни; организацию мероприятий по поиску потенциальных проектов метавселенной; участие в форуме Metaverse в Республике Корея; создание стипендиального фонда Metaverse для спонсирования докторантов в области цифровой экономики, блокчейна, метаэкономики, модели «умного» города в метавселенной.

Симпозиум на тему «Дешифровка и диалог с будущим» собрал представителей более 10 инвестиционных фондов, а также более 250 делегатов, отечественных и зарубежных менеджеров, политиков и экспертов.

Технологические стартапы Вьетнама представили на мероприятии свои новейшие продукты.



