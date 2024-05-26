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Содействие развитию морской экономики
В Постановлении № 36-NQ/TW от 22 октября 2018 г. 8-го Пленума ЦК КПВ 12-го созыва «О Стратегии устойчивого развития морской экономики Вьетнама до 2030 года с перспективой до 2045 года» определены общие цели и конкретные задачи, направленные на превращение Вьетнама в сильную морскую страну с устойчивым развитием, обеспечение безопасности морской экономики. В Постановлении определено, что к 2030 году вклад морского сегмента экономики в ВВП страны составит около 10%. Экономика 28 прибрежных провинций и городов, по оценкам, достигнет 65-70% ВВП страны. Отрасли морской экономики развиваются устойчиво в соответствии с международными стандартами. Усиливается контроль за эксплуатацией морских ресурсов, связанный с обеспечением устойчивости морской экосистемы.
Ключевые прибрежные районы, такие как Бариа-Вунгтау и Кьензянг, были одобрены правительством в качестве морских экономических центров страны. Совсем недавно премьер-министр утвердил Решение № 1289/QD-TTg о планировании провинции Кьензянг на период 2021-2030 годов, согласно которому к 2050 году Кьензянг станет сильным морским экономическим центром страны.
По словам заместителя председателя народного комитета провинции Кьензянг Ле Куок Аня, этому населенному пункту принадлежат более 140 больших и малых островов, площадь рыболовной зоны составляет более 63 200 квадратных километров. Провинция занимает ключевое положение для рыболовства в дельте реки Меконг и во всей стране и имеет потенциал для развития рыболовной экономики на суше, на море и на островах. Кьензянг считает, что морская экономика станет основным направлением развития, поскольку в этой провинции имеется большая зона рыболовства и множество ценных водных видов. Провинция уделяет особое внимание эффективному и устойчивому развитию морской аквакультуры.
В Бариа-Вунгтау расположен глубоководный порт, удобной для морских операций в Юго-Восточной Азии, Европе и Северной Америке. На долю портов в этих регионах приходится более 45% объема грузов и более 60% контейнеров через морские порты Вьетнама.
На сегодняшний день на Фукуоке реализовано 286 туристических инвестиционных проектов общей площадью 9 656 гектаров и c общим инвестиционным капиталом более 375 000 миллиардов донгов. Среди этих проектов 47 проектов были разработаны и введены в эксплуатацию с общим инвестиционным капиталом в 17 389 миллиардов донгов. В стадии строительства находится 78 проектов с общим инвестиционным капиталом более 195 580 миллиардов донгов.