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Содействие передаче технологий за счет иностранных инвестиций

Иностранные инвестиции зарекомендовали себя как динамично развивающийся сектор экономики, вносящий значительный вклад в рост национальной экономики, а также в ее интеграцию в мировое сообщество, говорилось на недавнем семинаре в Ханое. Иностранные инвестиции зарекомендовали себя как динамично развивающийся сектор экономики, вносящий значительный вклад в рост национальной экономики, а также в ее интеграцию в мировое сообщество, говорилось на недавнем семинаре в Ханое.

Мероприятие, состоявшееся 7 сентября, было проведено совместно с Министерством науки и технологий (MoST) и Министерством планирования и инвестиций в ознаменование 35-летнего юбилея привлечения Вьетнамом иностранных инвестиций.

Заместитель министра планирования и инвестиций Чан Зуй Донг отметил положительное влияние иностранных инвестиций на реформирование экономических институтов и улучшение внутренней деловой среды, государственного аппарата, а также на репутацию и положение Вьетнама на международной арене.

Чиновник привел статистические данные, согласно которым на сегодняшний день во Вьетнаме насчитывается 38.084 действующих проекта с иностранными инвестициями и общим зарегистрированным капиталом 453,26 млрд долл. США, из которых освоено почти 287,1 млрд долл. США.

За первые восемь месяцев текущего года в стране появилось 1.924 новых проекта, еще 830 зарегистрировались для корректировки инвестиционного капитала, а также было зарегистрировано 22.268 сделок по внесению капитала для покупки акций на общую сумму почти 18,15 млрд долл. США.

Заместитель министра науки и технологий Ле Суан Динь назвал иностранные инвестиции ярким событием с момента начала реформ во Вьетнаме в 1986 г., отметив, что этот источник капитала способствует повышению конкурентоспособности национальной экономики, созданию новых рабочих мест и увеличению сборов в государственный бюджет.

Он отметил ряд мер, принятых партией и государством для стимулирования прямых иностранных инвестиций (ПИИ) и повышения их эффективности.

Вьетнам рассматривает науку, технологии и инновации как один из важнейших стратегических прорывов, сказал Чан Зуй Донг, указав на положительные результаты, достигнутые страной в привлечении иностранных инвестиций в этой области, с присутствием таких технологических гигантов, как Intel и Samsung.

Однако в сфере передачи технологий все еще сохраняются ограничения, отметил заместитель руководителя Департамента оценки, экспертизы и анализа технологий MoST Данг Динь Тунг, уточнив, что, хотя с июля 2018 года по конец 2022 года во Вьетнаме было зарегистрировано 400 соглашений о передаче технологий фирмами, осуществляющими ПИИ, они касались только отношений между материнской и дочерней компаниями и не оказывали влияния на другие.

По данным MoST, из более чем 100 транснациональных компаний, инвестирующих в страну Юго-Восточной Азии, только Samsung и LG из Республики Корея (РК) построили свои центры исследований и разработок (R&D) в Ханое.

Чан Зуй Донг подчеркнул, что конкуренция со стороны ПИИ побуждает отечественные предприятия повышать производительность труда и обновлять технологии, тем самым лучше адаптируясь к условиям глобализации.

Однако вьетнамские предприятия пока не в состоянии перенять технологии от фирм ПИИ, сказал он, предложив политику и механизмы для установления связей между отечественными и зарубежными предприятиями, охватывающими поддержку развития промышленности, а также взаимосвязь в цепочках поставок продукции.

В то же время отечественным предприятиям необходимо активно искать каналы передачи технологий, сказал он.

ИЖВ/ВИА

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