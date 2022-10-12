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Совет ООН по правам человека на срок 2023–2025 гг.: Положение и авторитет Вьетнама укрепляются и повышаются
В интервью прессе сразу после оглашения результатов выбора глава вьетнамской делегации, заместитель министра иностранных дел Фам Куанг Хиеу подтвердил, что этот результат не только свидетельствует о признании международным сообществом достижений Вьетнама в области обеспечения прав человека, но и результат тесного руководства и непосредственного участия старших руководителей, усилий всей политической системы, включая роль СМИ в защите и поощрении прав человека. Это также является доказательством того, что позиции и авторитет Вьетнама на международной арене постоянно укрепляются и улучшаются.
Разделяя это мнение, посол Данг Хоанг Жанг, глава делегации Вьетнама в ООН, подчеркнул важность Совета ООН по правам человека и высокий уровень конкуренции среди стран-кандидатов, особенно в группе кандидатов Азиатско-Тихоокеанского региона.
С сообщением «Уважение и понимание. Диалог и сотрудничество. Все права человека – для всех», в течение следующих трех лет в качестве члена Совета по правам человека Вьетнам внесет непосредственный вклад в защиту и продвижение прав человека во всем мире, что является одним из трех столпов ООН.
Вьетнам будет продвигать приоритеты, определенные при вступлении в Совет по правам человека, посредством диалога и сотрудничества, особенно в отношении защиты уязвимых групп и обеспечения прав человека в решении глобальных вопросов.
Совет по правам человека имеет систему агентств и дочерних механизмов, которые особенно заинтересованы и широко задействованы, в том числе наиболее полной является Универсальный периодический обзор (УПО). Совет по правам человека ООН, состоящий из 47 членов с трехлетним сроком полномочий, является форумом для диалога, сотрудничества и продвижения баланса всех прав человека, включая право на развитие, действует на основе объективности, сотрудничества и диалога, в конструктивном духе, в духе беспристрастности, отсутствия избирательности, политизации и двойных стандартов.
Вьетнам всегда активно и ответственно участвовал в деятельности Совета ООН по правам человека с момента его создания. В частности, Вьетнам успешно взял на себя роль члена Совета ООН по правам человека на период 2014–2016 гг., активно участвуя в продвижении значимых инициатив, которые высоко оценены международным сообществом, таких как: Основная группа в Совете по правам человека по «Изменению климата и правам человека», страна является автором нескольких резолюций, принятых на основе консенсуса, о влиянии изменения климата на уязвимые группы (женщины, дети...).
Вьетнам также был соавтором десятков резолюций Совета по правам человека в этот период, уделяя особое внимание областям экономических, социальных и культурных прав, защите уязвимых групп, гендерному равенству, борьбе с дискриминацией, отмене односторонних эмбарго, затрагивающих осуществление прав человека, прав фермеров, демократизацию международной жизни и укрепление международной солидарности.
Вьетнам также способствовал диалогу в рамках Совета по правам человека между соответствующими странами, региональными организациями и механизмами ООН по правам человека для решения конкретных проблем, связанных с правами человека и гуманизмом, вместе с развивающимися странами боролся за то, чтобы Совет по правам человека действовал в соответствии с принципами и процедурами, без политизации и без вмешательства во внутренние дела стран.
Вышеупомянутое содержание по-прежнему входит в число приоритетов и направлений участия Вьетнама в предстоящем сроке, как показано в Обязательствах по добровольному выдвижению кандидатур, которые Вьетнам направил в ООН в соответствии с положениями Генеральной Ассамблеи ООН.