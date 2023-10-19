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Соблюдение норм международного права является обязанностью всех стран
Касаясь текущих конфликтов во многих регионах мира, представитель Вьетнама призвал соответствующие стороны соблюдать свои обязательства по международному и гуманитарному праву, прекратить насилие, восстановить мир, обеспечить безопасность и защиту населения и основных объектов инфраструктуры, а также оказать гуманитарную помощь.
Разделяя усилия по продвижению верховенства закона в регионе, посол Данг Хоанг Жанг заявил, что Вьетнам совместно с другими странами АСЕАН работает над созданием мирного, стабильного и процветающего региона Юго-Восточной Азии. Последние события в Восточном море по-прежнему вызывают беспокойство и влияют на мир, безопасность и стабильность в регионе. Поэтому всем соответствующим сторонам необходимо соблюдать нормы международного права, особенно Конвенцию ООН по морскому праву 1982 г. (UNCLOS), а также дипломатические и юридические процедуры.
Являясь одним из основателей Группы друзей UNCLOS, Вьетнам вместе с почти 120 другими членами активно содействует пониманию и соблюдению UNCLOS 1982 года, а также его применению в морском секторе.
Вьетнам является одной из первых стран, подписавших Договор о биоразнообразии за пределами национальной юрисдикции (BBNJ), сказал посол, подтвердив, что Вьетнам продолжает проводить судебную реформу, укреплять правовую систему для построения правового государства и будет тесно сотрудничать с ООН и другими партнерами для продвижения и обеспечения более строгого соблюдения принципов верховенства права на национальном и международном уровнях .