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Соблюдение норм международного права является обязанностью всех стран

aПосол Данг Хоанг Жанг, Постоянный представитель Вьетнама при ООН, подчеркнул, что в условиях, когда мир сталкивается с новыми сложными событиями и вызовами, обеспечение верховенства закона на всех уровнях имеет большое значение для развития каждой страны и международного сообщества. Выступая на общих прениях 6-го комитета по правовым вопросам Генеральной Ассамблеи ООН, созванных 18 октября в Нью-Йорке, посол сказал, что соблюдение норм международного права является не только обязанностью стран, но и способом восстановить доверие, продемонстрировать искренность, укрепить солидарность, содействовать многосторонности и эффективно реагировать на общие проблемы. Недопустимо толковать и применять законы с двойными стандартами или выборочно, сказал он.

Касаясь текущих конфликтов во многих регионах мира, представитель Вьетнама призвал соответствующие стороны соблюдать свои обязательства по международному и гуманитарному праву, прекратить насилие, восстановить мир, обеспечить безопасность и защиту населения и основных объектов инфраструктуры, а также оказать гуманитарную помощь.

Разделяя усилия по продвижению верховенства закона в регионе, посол Данг Хоанг Жанг заявил, что Вьетнам совместно с другими странами АСЕАН работает над созданием мирного, стабильного и процветающего региона Юго-Восточной Азии. Последние события в Восточном море по-прежнему вызывают беспокойство и влияют на мир, безопасность и стабильность в регионе. Поэтому всем соответствующим сторонам необходимо соблюдать нормы международного права, особенно Конвенцию ООН по морскому праву 1982 г. (UNCLOS), а также дипломатические и юридические процедуры.

Являясь одним из основателей Группы друзей UNCLOS, Вьетнам вместе с почти 120 другими членами активно содействует пониманию и соблюдению UNCLOS 1982 года, а также его применению в морском секторе.

Вьетнам является одной из первых стран, подписавших Договор о биоразнообразии за пределами национальной юрисдикции (BBNJ), сказал посол, подтвердив, что Вьетнам продолжает проводить судебную реформу, укреплять правовую систему для построения правового государства и будет тесно сотрудничать с ООН и другими партнерами для продвижения и обеспечения более строгого соблюдения принципов верховенства права на национальном и международном уровнях .

ИЖВ/ВИА

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