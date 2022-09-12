Сборная Вьетнама по футболу U20 отправилась в Индонезию

Заместитель директора Департамента культуры, спорта и туризма Биньзыонг и вице-президент Федерации футбола Вьетнама Као Ван Чонг (слева) встречает вьетнамских футболистов, чтобы пожелать им удачи и успехов перед отъездом в Индонезию. Фото: ВИА 12 сентября мужская сборная Вьетнама по футболу в возрасте до 20 лет (U20) отправилась в Индонезию, чтобы принять участие в отборочном турнире молодежного чемпионата Азии по футболу 2023 г.

У Тренировочного совета и членов сборной U20 отрицательный результат на SARS-CoV-2.

11 сентября вице-президент Федерации футбола Вьетнама (VFF) Као Ван Чонг провел встречу с Тренировочным советом и членами сборной U20.

Выступая на встрече, глава сборной U20 Зыонг Нгиеп Хой сообщил, что вся команда находится в хорошем состоянии. У всех есть высокая мотивация, поддерживается коллективный дух.

Новые игроки, такие как Сюан Тиен, Ван Кыонг, интегрировались очень быстро и хорошо показали свои способности. Тренировочные игры проводились два раза в день в провинции Биньзыонг.

В тренировочном списке значатся 25 игроков. Согласно регламенту Оргкомитета молодежного чемпионата Азии 2023 г., каждая команда может принять участие в турнире с 23 игроками.

Как известно, в отборочном турнире команда U20 Вьетнама будет играть в группе F. Сборная Вьетнама встретится со сборной Гонконга (Китай) 14 сентября, сборной Восточного Тимора 16 сентября и сборной Индонезия 18 сентября.



