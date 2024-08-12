НОВОСТИ
Рост числа международных пассажиров способствует росту авиакомпаний
Это положительные результаты в условиях высоких цен на топливо, неблагоприятных колебаний валютных курсов, низкого сезонного спроса во втором квартале и нехватки самолетов из-за глобального отзыва двигателей компанией Pratt & Whitney.
Авиакомпании эффективно использовали рост числа международных пассажиров для содействия восстановлению экономики.
Консолидированный доход авиакомпании Vietnam Airlines за рассматриваемый период достиг более 53,12 трлн донгов, увеличившись на 20% по сравнению с предыдущим годом.
В то же время совокупный доход и прибыль до налогообложения от авиаперевозок компании Vietjet составили почти 32,9 трлн донгов и более 1,17 трлн донгов, увеличившись на 31% и 690% по сравнению с предыдущим годом, соответственно. Совокупный доход от бизнеса компании превысил 34 трлн донгов, а доналоговая прибыль - 1,31 трлн донгов, увеличившись на 15% и 433% по сравнению с предыдущим годом, соответственно.
По данным независимой рейтинговой организации Saigon Ratings, Vietjet сохранила долгосрочный кредитный рейтинг на уровне vnBBB- со «стабильным прогнозом». Учитывая значительное восстановление авиакомпании и активное планирование в течение последних двух лет, ожидается, что в среднесрочной и долгосрочной перспективе Vietjet будет добиваться прорывных изменений быстрее и устойчивее.
За этот период авиакомпании также добавили новые международные маршруты, готовые удовлетворить спрос на перевозки, и планируют и дальше расширять свои международные сети в будущем, способствуя социально-экономическому развитию страны.
Показывая Вьетнам всему миру посредством авиационной и туристической деятельности, авиакомпании внесли позитивный вклад в улучшение имиджа и положения страны и ее народа на международной арене, заявили в Администрации гражданской авиации Вьетнама (CAAV).