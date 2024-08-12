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Рост числа международных пассажиров способствует росту авиакомпаний

Заметный рост числа международных туристических прибытий способствовал положительным результатам деятельности отечественных авиакомпаний за первые шесть месяцев 2024 года.
  Заметный рост числа международных туристических прибытий способствует положительным результатам деятельности внутренних авиалиний в первом полугодии. Фото: ВИA  
Соответственно, консолидированная доналоговая прибыль национального авиаперевозчика Vietnam Airlines превысила 5,67 триллиона донгов (почти 226 миллионов долларов США). В то же время компания Vietjet заработала 1,31 триллиона донгов консолидированной доналоговой прибыли, увеличив ее на 433% по сравнению с прошлым годом, превысив годовой план на 21%.

Это положительные результаты в условиях высоких цен на топливо, неблагоприятных колебаний валютных курсов, низкого сезонного спроса во втором квартале и нехватки самолетов из-за глобального отзыва двигателей компанией Pratt & Whitney.

Авиакомпании эффективно использовали рост числа международных пассажиров для содействия восстановлению экономики.

Консолидированный доход авиакомпании Vietnam Airlines за рассматриваемый период достиг более 53,12 трлн донгов, увеличившись на 20% по сравнению с предыдущим годом.

В то же время совокупный доход и прибыль до налогообложения от авиаперевозок компании Vietjet составили почти 32,9 трлн донгов и более 1,17 трлн донгов, увеличившись на 31% и 690% по сравнению с предыдущим годом, соответственно. Совокупный доход от бизнеса компании превысил 34 трлн донгов, а доналоговая прибыль - 1,31 трлн донгов, увеличившись на 15% и 433% по сравнению с предыдущим годом, соответственно.

По данным независимой рейтинговой организации Saigon Ratings, Vietjet сохранила долгосрочный кредитный рейтинг на уровне vnBBB- со «стабильным прогнозом». Учитывая значительное восстановление авиакомпании и активное планирование в течение последних двух лет, ожидается, что в среднесрочной и долгосрочной перспективе Vietjet будет добиваться прорывных изменений быстрее и устойчивее.

За этот период авиакомпании также добавили новые международные маршруты, готовые удовлетворить спрос на перевозки, и планируют и дальше расширять свои международные сети в будущем, способствуя социально-экономическому развитию страны.

Показывая Вьетнам всему миру посредством авиационной и туристической деятельности, авиакомпании внесли позитивный вклад в улучшение имиджа и положения страны и ее народа на международной арене, заявили в Администрации гражданской авиации Вьетнама (CAAV).

ВИА/ИЖВ

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