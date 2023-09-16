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Роль женщин в деле по сокращению пластиковых отходов
• Борьба с пластиковыми отходами, роль и обязанности женщин
Как организация, представляющая законные права и интересы женщин, Союз женщин Вьетнама определяет охрану окружающей среды и борьбу с пластиковыми отходами как одну из ключевых задач, которая реализуется на протяжении многих сроков посредством кампании «Построение семьи "5-нет, 3-чист»; Движение «Против пластиковых отходов» с решительным стремлением внедрить принцип «Скажи нет одноразовым пластиковым изделиям». Множество хороших способов и креативных моделей борьбы с пластиковыми отходами активно внедряются Ассоциацией на всех уровнях.
Проект «Воспроизведение общественной модели управления бытовыми отходами и пластиком в 5 городах», финансируемый Программой развития Организации Объединенных Наций (ПРООН) и правительством Норвегии, ориентирован на женщин в целях повышения эффективности управления бытовыми отходами, который был успешно реализован и является свидетельством роли женщин в борьбе с пластиковыми отходами.
Женщины являются положительным фактором и важной силой в защите окружающей среды. Именно они используют, получают доступ и решают повседневные задачи, связанные с отходами, водой, санитарией и заботой о семье, и именно они считаются первыми педагогами. Поэтому, выступая в роли производителей, потребителей и менеджеров, эти женщины также играют важную роль в сохранении и защите окружающей среды и здоровья общества.
Ассоциация призывает членов и женщин, которые являются владельцами предприятий по производству продуктов питания и коммерческих предприятий, ресторанов и торговцев на рынках, увеличить повторное использование пластиковых пакетов и использовать более экологически чистые продукты. Ассоциация предлагает проекты, программы и решения для повышения осведомленности и изменения эффективного поведения в области защиты окружающей среды на местном уровне.
Нгуен Тхи Нят Хоай, гендерный эксперт Национальной программы партнерства по пластику (NPAP), сказала, что отчет, оценивающий текущее состояние гендера в цепочке создания стоимости пластика во Вьетнаме, проведенный NPAP, показывает, что женщины несут основную ответственность за выполнение повседневной работы по дому, и на них больше влияет использование пластиковых изделий.
Будучи организацией, активно участвующей в деятельности по защите окружающей среды во Вьетнаме, Патрик Хаверман, заместитель постоянного представителя Программы развития Организации Объединенных Наций во Вьетнаме, подчеркнул, что женщины играют ключевую роль в сборе, сортировке и переработке официальных и неформальных пластиковых отходов в домашних хозяйствах и общинах. Правительства и сообщества должны признать этот вклад в процессе разработки политики. Политикам необходимо больше исследований, данных и фактических данных по вопросам, связанным с пластиком, гендером и социальной интеграцией, чтобы избежать любого негативного воздействия на женщин, рабочих-мигрантов и другие уязвимые группы в ходе реализации политики расширенной ответственности производителей (EPR).
Шон Стейл, посол Канады во Вьетнаме, сказал, что правительство Канады координирует свои действия с партнерами по всему миру в целях сокращения пластиковых отходов и пластикового загрязнения. Во Вьетнаме женщины играют центральную роль в бизнесе, управлении ресурсами и переработке отходов. Программы и проекты финансирования Канады направлены на поддержку прав женщин и средств к существованию, чтобы способствовать усилиям по переходу к более устойчивой и замкнутой пластиковой экономике.