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Решимость к сильным обновлениям ради развития страны
* Корресподент: 2024 год стал свидетелем существенных изменений в подходах и методах законотворческой деятельности Национального собрания, направленных на устранение институциональных барьеров и создание благоприятной правовой среды для социально-экономического развития. Могли бы вы поделиться своим мнением об этом?
* Председатель Национального собрания Чан Тхань Ман: В 2024 году, приложив усилия и высокую решимость, поставив интересы страны и народа превыше всего, органы Национального собрания, учреждения, подчиненные Постоянному комитету Национального собрания, а также Канцелярия Национального собрания оставили заметный отпечаток в законотворчестве. Особенно выделяются следующие достижения: органы консультировали и успешно организовали 6 сессий Национального собрания и 33 заседания Постоянного комитета Национального собрания, что стало рекордом по количеству за год с начала текущего срока. Особенно на 7-й и 8-й сессиях были выполнены значительные законодательные задачи, а законы и резолюции, принятые на этих сессиях, способствовали устранению институциональных барьеров и созданию благоприятной правовой среды для социально-экономического развития, а также обеспечения национальной обороны и безопасности.
На внеочередной 5-й сессии (январь 2024 года) Национальное собрание приняло закон о земле (поправка), выполнив одну из самых важных законодательных задач 15-го созыва. В законе содержатся множество новых положений, таких как: расширение прав и обязанностей использования земли для вьетнамцев, проживающих за рубежом; доступ к земле для граждан и предприятий; оценка стоимости земли и другие аспекты.
Кроме того, Национальное собрание приняло поправки и дополнения к закону о земле №31/2024/QH15, закону о жилье №27/2023/QH15, закону о бизнесе в сфере недвижимости №29/2023/QH15 и закону о кредитных организациях №32/2024/QH15, что позволило законам вступить в силу с 1 августа 2024 года. Эти изменения своевременно устранили трудности, способствовали эффективному использованию земельных ресурсов, развитию здорового рынка недвижимости и созданию стимулов для развития страны.
Органы получили указания от Генерального секретаря ЦК КПВ То Лама, осуществив глубокое обновление мышления и методов законотворческой деятельности. Был осуществлен переход к созданию законодательства, которое одновременно обеспечивает государственное управление, стимулирует инновации, высвобождает производственные силы и мобилизует ресурсы для развития. Усилен процесс децентрализации, делегирования полномочий и административной реформы. Законы стали краткими и ясными, регулирующими только вопросы, входящие в компетенцию Национального собрания, с исключением из законопроектов положений, находящихся в ведении правительства, министерств и других органов; положения циркуляров и постановлений не включаются в законы. Для конкретных вопросов, которые всё ещё находятся в процессе формирования и не имеют стабильного статуса, закон устанавливает лишь общую рамку и передаёт Правительству полномочия по детальной регламентации. Это позволяет предоставить Правительству инициативу и гибкость в управлении, что отвечает требованиям практики.
На 8-й сессии Национального собрания было принято 18 законов и 21 резолюция, а также впервые рассмотрены 10 других законопроектов. Многие законопроекты и проекты резолюций были рассмотрены и приняты в ускоренном порядке на одной из сессий, что позволило своевременно устранить трудности в инвестиционной, производственной и предпринимательской деятельности, ускорить реализацию государственных инвестиционных проектов, стимулировать рост и заложить правовую основу для новых направлений и трендов. Это позволило успешо реализовать цифровую трансформацию, адаптацию к современным тенденциям и создание условий для мощного развития страны в новой эре. Национальное собрание также обсудило и приняло множество механизмов и политик для оперативного решения социально-экономических вопросов, повышения уровня жизни населения и обеспечения неотложных практических требований. Например, закон о медицинском страховании (в новой редакции) включает положения об упрощении процесса получения медицинских услуг по страховке.
Особое внимание было уделено разработке и утверждению законопроектов, таких как закон о государственных инвестициях (с изменениями), а также поправкам к четырём законам в области инвестиций и девяти законам в области финансов и бюджета. Эти изменения стали ярким примером обновления подходов к законотворческой деятельности в духе реформ, с акцентом на принцип «местные органы решают, делают и несут ответственность», в то время как Центральный комитет партии, Национальное собрание и Правительство выполняют роль созидателей, совершенствуют институты и осуществляют надзор. Была обеспечена прозрачность в распределении обязанностей и ответственности, устранены элементы коррупционных механизмов, а также поставлен акцент на потребности граждан и предприятий.
* Корресподент: Могли бы вы, как председатель Национального собрания, рассказать о ключевых задачах, стоящих перед Национальным собранием в 2025 году? Как будет осуществляться реорганизация аппарата в духе Резолюции 18-NQ/TW для дальнейшего повышения эффективности и действенности работы Национального собрания?
* Председатель Национального собрания Чан Тхань Ман: 2025 год будет насыщен важными событиями для нашей страны. Партийные комитеты всех уровней проведут съезды, готовясь всевьетнамскому съезду партии 14-го созыва. Также будет осуществлена подготовка к выборам депутатов 16-го созыва Национального собрания и депутатов народных советов всех уровней на период 2026–2031 годов. В этом контексте Национальное собрание, его органы и депутаты продолжат придерживаться духа солидарности, ответственности, обновления и стремления к прорыву, сосредоточив внимание на следующих ключевых задачах:
Во-первых, будет организовано одновременное и эффективное выполнение решений, принятых на 8-й сессии Национального собрания 15-го созыва. Государственные органы всех уровней, всех отраслей,особенно органы Национального собрания и его депутаты, должны будут быстро и своевременно осуществлять законы и резолюции, недавно утвержденные Национальным собранием. Это необходимо для того, чтобы внедрить инновационные подходы в законотворческую деятельность и обеспечить эффективное исполнение законов, создавая положительный эффект в политической системе и среди населения. Одновременно будет проводиться подготовка к 9-й и 10-й сессиям Национального собрания 15-го созыва.
Во-вторых, будет усилен контроль и реализация мер по борьбе с коррупцией, расточительством и негативными явлениями внутри органов Национального собрания, органов Постоянного комитета и Канцелярии. Необходимо будет повысить осознание и ответственность сотрудников и членов партии, сформировать научный подход к работе, эффективно управлять временем и обеспечить соблюдение дисциплины и профессиональной этики. А также продолжить совершенствование механизмов по противодействию коррупции и расточительству, строго наказывать виновных, устранять причины, порождающие эти явления, и формировать культуру экономии.
В-третьих, необходимо разработать и реализовать план подведения итогов работы Национального собрания 15-го созыва, спланировать структуру и кадровый состав 16-го созыва, а также подготовить все необходимые условия для проведения выборов депутатов Национального собрания 16-го созыва и народных советов всех уровней на период 2026–2031 годов.
В-четвертых, важно сосредоточиться на подведении итогов Резолюции № 18-NQ/TW, завершить проекты, положения и документы, обеспечив соблюдение сроков для представления на пленум ЦК КПВ. Строго реализовать неотложные требования по реорганизации и оптимизации структуры политической системы, соответствующей требованиям и задачам страны в новый период. Органично объединить идеологическую работу с организационными процессами. Каждому сотруднику, члену партии, трудящемуся и органу необходимо провести самооценку своих способностей в соответствии с требованиями задач в новом контексте, чтобы правильно расставлять кадры и реорганизовывать структуры с целью повышения качества и эффективности выполнения задач и полномочий Национального собрания и его депутатов.
Руководящий комитет по подведению итогов выполнения Резолюции №18- NQ/TW Национального собрания разработал детальный план и распределил задачи. В ближайшее время будет реорганизован Совет по делам народностей, а также комитеты Национального собрания и органы Постоянного комитета Национального собрания, чтобы обеспечить эффективную и результативную работу. Будут четко разграничены функции, задачи и взаимоотношения между органами, особенно между органами Национального собрания и Правительством, обеспечив гармонию в процессах государственного управления.
Кроме того, будет организовано исследование и пересмотр законов, указов, резолюций, касающихся организации и деятельности Национального собрания в частности и всей политической системы в целом, чтобы представить Национальному собранию и Постоянному комитету Национального собрания для поправок и дополнений в рамках их полномочий, создавая правовую основу для обновления, реорганизации и оптимизации структуры государственного аппарата, обеспечивая быструю и эффективную реализацию партийной политики после утверждения Центральным комитетом.
* Корресподент: Для дальнейшего активного продвижения работы по построению и синхроннему совершенствованию системы правовых норм развития, которая является одним из трёх стратегических прорывов, определённых в Резолюции партийного съезда партии, какие дальнейшие изменения и нововведения будут приняты Национальным собранием для более эффективного выполнения возложенных на него партией и народом задач и содействия вступлению страны в новую эру?
* Председатель Национального собрания Чан Тхань Ман: Для того чтобы продолжить активизацию работы по созданию и синхроннему совершенствованию системы правовых норм развития, обеспечив тесную связь между законотворческой деятельностью и исполнением законов Партийная коллекция Национального собрания и Постоянный комитет Национального собрания руководят выполнением следующих задач:
Во-первых, продолжать контролировать и реализовывать законодательные задачи в соответствии с Заключением № 19-KL/TW Политбюро, Планом № 81/KH-UBTVQH15 от 4 ноября 2021 года и Планом № 734/KH-UBTVQH15 от 22 января 2024 года Постоянного комитета Национального собрания; подвести итог выполнения Проекта по Определению Программы Правотворчества и указа в рамках 15-го созыва Национального собрания и разработать Определение Программы Правотворчества и указа в рамках 16-го созыва Национального собрания. Совет по делам народностей и комиссии Национального собрания должны будут усилить инициативность, обеспечить качество и сроки экспертизы и корректировки проектов в рамках Программы Правотворчества и указа Национального собрания на 2025 год.
Во-вторых, необходимо изучить организацию Первого юридического форума, продолжить предлагать обновление законотворческой работы в связи с обновлением мышления и процесса законотворчества. В процессе пересмотра, предложений и совершенствования законодательства необходимо обеспечить бесперебойную и синхронную работу двух механизмов: (i) « руководство партии, управление государства и господства народа»; (ii) «народ знает, народ обсуждает, народ делает, народ проверяет, народ контролирует, народ - бенефициар». Совместно с правительством регулярно оценивать эффективность и качество механизмов и политик после их принятия, чтобы своевременно корректировать недостатки, устранять противоречия и минимизировать потери и расточительное использование ресурсов.
В-третьих, необходимо продолжить повышение качества работы по подготовке предложений в рамках Программы разработки законов и постановлений. Следует обеспечить приоритетность по степени срочности принятия и реальности реализации Программы, а также сбалансировать её с объемом работы Национального собрания и его органов. Кроме того существенно устранить ситуацию, когда дополнения вносятся слишком срочно перед сессией.
* Корресподент: По случаю Нового 2025 года, какое послание Вы бы хотели адресовать избирателям, народу страны и вьетнамской диаспоре, проживающей за рубежом?
* Председатель Национального собрания Чан Тхань Ман: 2025 год имеет чрезвычайно важное значение и сопровождается множеством неотложных задач, которые необходимо выполнить. Национальное собрание продолжит активно обновляться, повышая эффективность своей работы и укрепляя сплочение и единство под руководством Коммунистической партии, преодолевая все трудности и вызовы, прилагая усилия для максимально возможного выполнения целей социально-экономического развития. Это будет способствовать успешному выполнению Резолюции партийного съезда 13-го, подготовке к партийным съездам на всех уровнях и к всевьетнамскому партийному съезду, а также к выборам депутатов Национального собрания 16-го созыва и народных советов всех уровней на период 2026–2031 годов, создавая основу для обновления и мощного развития в новой эре нации.
Я надеюсь, что народ, избиратели всей страны и наша диаспора за рубежом будут все больше стремиться к единству, сплоченности и совместными усилиями будут способствовать строительству и развитию нашей страны. Прошу всех продолжать оказывать поддержку и вносить ценные предложения для того, чтобы Национальное собрание могло лучше выполнять свои функции и задачи.
С наступающей весной, с верой и гордостью за нашу страну, находящуюся на пути реформ, хочу пожелать народу, избирателям всей страны и вьетнамской диаспоре за рубежом крепкого здоровья, счастья и успехов в новом году.
* Корресподент: Спасибо Вам!