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Резкий рост заказов на овощи, рис и кофе предвещает процветающий год
Он выразил надежду на сохранение двузначного роста экспорта в этом году.
Успешные переговоры по открытию рынков для разнообразной сельскохозяйственной продукции в Китае с его многочисленным населением сыграли решающую роль в значительном росте экспорта фруктов и овощей, который в прошлом году достиг 5,6 миллиарда долларов США.
Сектор кофе, столкнувшийся с опасениями по поводу нехватки поставок от основных мировых производителей и сбоев в работе морского транспортного маршрута Европа-Азия через Суэцкий канал, не только получил новые экспортные заказы, но и стал свидетелем роста экспортных цен в начале этого года.
Ожидается, что общее процветание экспорта различных сельскохозяйственных продуктов продолжится благодаря улучшению производства, переработке и поставок.
Хотя вьетнамская сельскохозяйственная продукция доступна в 190 странах, ее доля на основных рынках остается относительно скромной, особенно в Китае, составляя лишь 5% от общего объема импорта сельскохозяйственной продукции.
Данг Фук Нгуен, генеральный секретарь Вьетнамской ассоциации фруктов и овощей, подчеркнул, что Вьетнам подписал 16 соглашений о свободной торговле (ССТ), и 15 из них действуют в настоящее время. Это создало преимущества для экспорта фруктов и овощей за счет тарифных преференций, повысив тем самым конкурентоспособность вьетнамских предприятий.
По данным Министерства сельского хозяйства и развития сельских районов, в этом году Вьетнам потенциально может экспортировать более 8 миллионов тонн риса, обеспечив при этом продовольственную безопасность. На фоне глобальной неопределенности с поставками риса ожидается, что цены на вьетнамское зерно выиграют, что приведет к росту экспортных доходов.
В прошлом году доходы от экспорта овощей, риса и кофе превысили 14 миллиардов долларов США. При постоянном притоке заказов они могут заработать в этом году 17-17,5 миллиардов долларов США.