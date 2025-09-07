Реализованные ПИИ за восемь месяцев достигли наивысшего уровня за последние пять лет

Это наивысший показатель реализации ПИИ за восьмимесячный период за последние пять лет.



В том числе, реализованные ПИИ в перерабатывающей и обрабатывающей промышленности составили 12,57 млрд долл. США, что составляет 81,6% от общего объема реализованных ПИИ. За ней следуют сектор недвижимости, производство и распределение электроэнергии, газа и воды.



За первые восемь месяцев этого года страна привлекла более 26 миллиардов долларов США ПИИ, что на 27 % больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.



Среди 78 стран и территорий, получивших новые инвестиционные лицензии во Вьетнаме за восемь месяцев 2025 года, крупнейшим инвестором стал Сингапур с 3,06 млрд долл. США, что составляет 27,8% от общего объема новых регистраций. Далее следуют Китай, Швеция и Япония./.