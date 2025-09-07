Báo Ảnh Việt Nam

НОВОСТИ

Реализованные ПИИ за восемь месяцев достигли наивысшего уровня за последние пять лет

Согласно отчету Главного статистического управления, за восемь месяцев 2025 года реализованные прямые иностранные инвестиции (ПИИ) во Вьетнаме составили 15,4 млрд долл. США, что на 8,8% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Это наивысший показатель реализации ПИИ за восьмимесячный период за последние пять лет.

В том числе, реализованные ПИИ в перерабатывающей и обрабатывающей промышленности составили 12,57 млрд долл. США, что составляет 81,6% от общего объема реализованных ПИИ. За ней следуют сектор недвижимости, производство и распределение электроэнергии, газа и воды.

За первые восемь месяцев этого года страна привлекла более 26 миллиардов долларов США ПИИ, что на 27 % больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Среди 78 стран и территорий, получивших новые инвестиционные лицензии во Вьетнаме за восемь месяцев 2025 года, крупнейшим инвестором стал Сингапур с 3,06 млрд долл. США, что составляет 27,8% от общего объема новых регистраций. Далее следуют Китай, Швеция и Япония./.

ВИА/ИЖВ

