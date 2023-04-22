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Расширение рынка пищевой промышленности
По словам г-на Ву Ба Фу, с населением почти 100 миллионов человек, в котором доля населения моложе 35 лет составляет около 50%, ключевые продукты в структуре и стоимости промышленной продукции Вьетнама включают вино, пиво, напитки, молоко и молочные продукты, растительное масло, мука и крахмал, табак...
Количество вьетнамских предприятий, работающих в пищевой промышленности, в настоящее время достигает около 5.083, что на 83,8% больше, чем в 2019 году. Это положительный показатель после 2 лет борьбы с эпидемией COVID-19.
Ву Ба Фу также отметил, что за последние 5 лет потребление продуктов питания и напитков во Вьетнаме увеличилось в среднем на 9,68% и 6,66% соответственно.
В то же время на сектор переработанных фруктов и овощей приходится 24,7% роста выручки отрасли. К основным и привлекательным фруктам относятся манго, банан, драконий фрукт, апельсин, ананас.
В частности, пищевая промышленность также является одной из ключевых отраслей, приоритетных для развития до 2025 года с видением до 2035 года, играя важную роль в социально-экономическом развитии.
На сегодняшний день подписано 4 торговых соглашения с участием Вьетнама и Южной Кореи, что значительно способствовало продвижению вьетнамских товаров на корейский рынок и наоборот.
Представитель Kotra подтвердил, что после 30 лет сотрудничества торговля между Вьетнамом и Кореей увеличилась в 161 раз по сравнению с 1992 годом. В настоящее время Корея является крупнейшим инвестором во Вьетнаме с суммой 79,2 млрд долларов США, реализуемыми в более чем 9.300 проектов.
Примечательно, что расширение торговли между двумя странами, а также увеличение вьетнамского экспорта идут параллельно с траекторией расширения и проникновения корейских компаний на вьетнамский рынок.
Рассказывая о возможностях и потенциале для развития пищевой промышленности во Вьетнаме, г-н Пол Ле, вице-президент Совет по развитию торговли Central Retail во Вьетнаме, сказал, что корейские предприятия должны воспользоваться этой возможностью.
Рассказывая о возможностях и потенциале для развития пищевой промышленности во Вьетнаме, г-н Пол Ле, вице-президент Центрального отдела розничной торговли Вьетнама, сказал, Корейским предприятиям необходимо использовать возможности импорта, потому что во Вьетнаме есть много продуктов, которых нет в Корее.
По словам г-жи Фам Тхи Дао, заместителя директора Департамента сельского хозяйства и развития сельских местностей провинции Хайзыонг, в провинции в настоящее время имеет 134 корейских инвестиционных проекта с общим объемом зарегистрированных инвестиций в размере 1.398 миллионов долларов США. Корея является одной из стран с большим количеством инвестиционных проектов в провинции, занимая первое место по количеству проектов и третье место по сумме капиталовложения среди инвестиционных стран в этом районе. Однако в настоящее время в провинции нет корейского инвестиционного проекта в области пищевой промышленности.
Основной формой организации производства сегодня в провинции является домашнее хозяйство, мелкотоварное производство составляет 98% производственных мощностей, связь между производством и потреблением не является жесткой. Кроме того, мало перерабатывающих предприятий, поэтому они не создали сильной мотивации к развитию переработки, не сформирована широкая цепочка производство - переработка - потребление продукции по цепочке добавленной стоимости, поэтому производство неустойчиво и малоэффективно.
С другой стороны, поставка сырья для перерабатывающей промышленности не активна, недостаточна и нестабильна, местность поставляет только только 30-35% сырья (овощи, клубнеплоды, фрукты, мясо замороженное на экспорт), поэтому перерабатывающая деятельность сильно зависит от сырья из-за пределов провинции и импортного (переработка кормов для животных)…
Кроме того, предприятия еще не активно инвестировли в агропищевую перерабатывающую промышленность, многим предприятиям не хватает капитала для вложений в расширение производства, а доступ к кредитам кредитных организаций сталкивается со многими трудностями.
Поэтому Фам Тхи Дао предложила правительству внести в Национальное собрание изменения и дополнения ряда положений Закона о земле для создания условий для концентрации и аккумуляции земель и эффективного использования земельных ресурсов, разработать более практичные политики для облегчения доступа частных лиц, домохозяйств, кооперативов и малых и средних предприятий в сельскохозяйственном секторе к кредитам, льготным кредитам. Кроме того, министерствам и ведомствам необходимо разработать и доработать национальные технические регламенты по товарным направлениям.