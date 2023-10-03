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Распространение вьетнамской кухне по всему миру
Кулинарная онлайн-карта будет очень полезна тем, кто хочет познакомиться с вьетнамской кухней.
«Ресторан с вкусным супом Фо в Ханое», «вкусный вьетнамский бутерброд в городе Хошимин», «вкусный рис с жареной курицей в Сайгоне», – это запросы, которые многие люди часто вводят в Google, когда хотят узнать о вьетнамской кухне. Однако такой способ поиска информации вряд ли приведет к желаемому эффекту.
«Прежде чем отправиться в какое-либо место, я часто тщательно ищу информацию об этом месте в Интернете. Но однажды, когда я пошел в ресторан, информацию о котором нашел в Google, я был в шоке, потому что это было рестораном с очень плохим качеством обслуживания и не вкусными блюдами». – сказал Тхань Тунг.
Поэтому, когда VCCA была предложена идея сделать онлайн-кулинарную карту, многие люди выразили свою поддержку этому проекту. С помощью этого искатель сможет узнать и найти провинцию или город, в котором есть то или иное традиционное блюдо. «Это тот самый контент, по которому Google не может давать достоверную информацию. Поэтому если есть авторитетное подразделение, которое может составить список кулинарных направлений, то отечественные и иностранные туристы смогут получить больше полезной информации», – подчеркнул Тхань Тунг.
По словам кандидата наук Нгуен Тху Тхюй (факультет междисциплинарных наук Ханойского национального университета), в настоящее время ни один населенный пункт не опубликовал официальную кулинарную онлайн-карту со списком кулинарных направлений.
Ханой перечислил лишь часть кулинарного культурного наследия столицы. Однако уже несколько лет эта работа приостановлена. Город Хюэ проводит кулинарные исследования, потому что здесь есть потенциал стать креативным кулинарным городом. Однако эти данные о кулинарных направлениях пока не интегрированы в карту Управления культуры и спорта или Управления туризма провинции Тхыатхиен-Хюэ.
Однако существуют и первые карты региональной кухни определенной местности. В Хайфоне есть карта, на которой представлены самые известные блюда гастрономических туров в Хайфоне. Среди них есть несколько блюд с адресами мест, по которым посетители могут их с легкостью найти. На карте есть список лавочек с пряным хлебом: Old Lady (ул. Лелой, дом 57), Old Man Khanh Nap (ул. Хангкень, дом 181), Ngoc (ул. Котден, дом 4). Рынок Ко Дао (улица Чаннятзуат) представлен как пункт назначения, включающий в себя целый список таких вкусных блюд, как пирог из тапиоки, спринг-роллы, булочки, лапша с жаренными мясными котлетками, крабовые блинчики, десерт Че Тхап Кам, фруктовый сок и т.п.