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Разделяя видение, мы вместе движемся вперед – Наследуя прошлое, мы пишем новую страницу для будущего
В четвертый раз я ступаю на эту прекрасную землю с момента вступления в должность Генерального секретаря ЦК КПК, Председателя КНР. Я надеюсь вместе с вьетнамскими руководителями поделиться дружбой, обсудить вопросы сотрудничества и предложить вьетнамской стороне новое видение построения Китайско-вьетнамского сообщества с общим будущим стратегического значения в новую эпоху.
Китай и Вьетнам – две дружественные соседние страны с социалистической ориентацией, разделяющие общие идеалы и убеждения, а также широкие стратегические интересы. В процессе поиска социалистического пути, соответствующего ситуации каждой страны, а также в процессе содействия модернизации глубокая дружба между двумя Партиями, двумя странами и двумя народами непрерывно расцветала и достигала новых высот. Построение Китайско-вьетнамского сообщества с общим будущим стратегического значения соответствует общим интересам двух стран, способствует миру, стабильности, развитию и процветанию в регионе и мире, является выбором истории и выбором народа.
Китайско-вьетнамское сообщество с общим будущим стратегического значения унаследовано от «красного генного источника». Предшественники-революционеры двух стран объединили усилия в поисках пути спасения и развития страны, внесли важный вклад в победу в борьбе против колониализма и империализма в мире. Революционные реликвии, такие как Вьетнамская революционная молодежная лига в Гуанчжоу и реликвия офиса «Вьетминь» Цзинси в Гуанси (Китай), являются историческими свидетельствами китайско-вьетнамской революционной дружбы.
Когда китайский народ воевал против Японии, Президент Хо Ши Мин принимал участие в этой борьбе и поддерживал ее, а также работал в таких местах, как Яньань, Гуйлинь, Чунцин, Куньмин и др. Китайская сторона направила военную консультативную группу и политическую консультативную группу, чтобы помочь вьетнамскому народу в войне сопротивления против Франции. Китайская Партия, Государство и народ сделали все возможное, чтобы поддержать справедливую борьбу Вьетнама против США ради спасения страны. «Тесные товарищеские и братские китайско-вьетнамские отношения» стали красным воспоминанием, которое никогда не померкнет.
Китайско-вьетнамское сообщество с общим будущим основано на глубоком политическом доверии. В последнее время я и Генеральный секретарь ЦК КПВ Нгуен Фу Чонг, Генеральный секретарь ЦК КПВ То Лам и ключевые руководители Вьетнама проводили регулярные визиты, ориентировали работу по построению Китайско-вьетнамского сообщества с общим будущим.
Высокопоставленные руководители двух Партий, двух стран проводили тесные обмены мнениями, эффективно реализуются такие механизмы, как Руководящий комитет по двустороннему сотрудничеству между Китаем и Вьетнамом, теоретический семинар двух Партий, дружественный обмен по вопросам охраны границ, конференция по сотрудничеству в борьбе с преступностью между двумя министерствами общественной безопасности и др. Были успешно проведены мероприятия в рамках механизмов высокого уровня, таких как Комитет по сотрудничеству между Национальным собранием Вьетнама и Всекитайским собранием народных представителей, стратегический диалог в формате «3+3» по дипломатии, обороне и общественной безопасности. По многим международным и региональным вопросам Китай и Вьетнам занимают схожие позиции и тесно координируют свои действия.
Китайско-вьетнамское сообщество с общим будущим пускает корни на плодородной почве сотрудничества. В условиях медленного восстановления мировой экономики сотрудничество в цепочке производства и поставок между Китаем и Вьетнамом становится все более тесным. Китай уже более 20 лет подряд является крупнейшим торговым партнером Вьетнама: в 2024 году объем двусторонней торговли превысил 260 млрд долларов США. Все больше высококачественных сельскохозяйственных продуктов из Вьетнама, таких как дуриан и кокосы, становятся доступными для китайских семей. Железнодорожные связи и строительство умных пограничных контрольно-пропускных пунктов активно развиваются. Такие проекты, как солнечная энергия и переработка отходов в электричество, значительно способствуют обеспечению электроэнергии во Вьетнаме.
Городская железнодорожная линия №2 Катлинь – Хадонг в Ханое, построенная китайской компанией, облегчила передвижение жителей города. Китай и Вьетнам укрепляют сотрудничество и совместно развиваются, что является наглядным примером значения взаимной помощи и сотрудничества между странами Южного полушария.
Китайско-вьетнамское сообщество с общим будущим основывается на тесных гуманитарных обменах. В последние годы гуманитарные обмены между двумя странами становятся все более интенсивными, народы двух стран активно взаимодействуют. В 2024 году количество китайских туристов, посетивших Вьетнам, превысило 3,7 млн, а трансграничный туристический комплекс на водопаде Банжок-Дэтянь официально введен в эксплуатацию. Открытие множества автомобильных туристических маршрутов через границу сделало возможным однодневные поездки в обе страны.
Китайские фильмы и видеоигры привлекают большое внимание вьетнамской молодежи, способствуя растущему интересу изучения китайского языка во Вьетнаме. Многие вьетнамские песни стали популярными в китайском Интернет-пространстве, а блюда вьетнамской кухни, такие как суп «фо», получили признание среди китайцев.
В настоящее время мир, эпоха и история переживают невиданные ранее изменения, и мир входит в новый период потрясений. В условиях роста унилатеральности и протекционизма китайская экономика преодолевает трудности и развивается, рост в 2024 году достиг 5%, Китай поддерживает вклад в глобальное экономическое развитие на уровне около 30%, оставаясь важным драйвером мировой экономики. Секторы новой энергетики, искусственного интеллекта и анимации в Китае привлекают интерес всего мира. Китай будет настойчиво открывать двери на высоком уровне, создавая как можно больше возможностей для мира, способствуя развитию других стран посредством собственного качественного развития.
Азия является важным двигателем глобального сотрудничества в целях развития, находится на пороге нового этапа всестороннего возрождения, а также сталкивается с беспрецедентными возможностями и вызовами. Китай будет поддерживать наследственность и стабильность в своей дипломатической политике в отношении соседей, придерживается концепции «Дружелюбие, Искренность, Взаимная выгода, Толерантность и великодушие» и девиза «Будьте дружелюбны с соседями, будьте партнерами с соседями», углубляя отношения дружбы и сотрудничества с соседними странами и совместно продвигая процесс модернизации Азии.
Китай продвигает собственную модель модернизации для осуществления великого дела по построению всесторонней великой державы и возрождению нации. Вьетнам уверенно вступает в новую эпоху национального подъема, реализуя две «цели столетия» по случаю годовщин создания Партии и основания страны. Китай всегда считает Вьетнам приоритетным направлением в своей дипломатической политике в отношении соседей. Мы будем углублять строительство Китайско- вьетнамского сообщества с общим будущим стратегического значения, внося активный вклад в мир, стабильность и процветание Азии и мира.
Мы углубляем стратегическое доверие, способствуем мощному развитию социалистического дела. Мы настойчиво придерживаемся руководства на высоком уровне, развиваем координационную роль Руководящего комитета по двустороннему сотрудничеству между Китаем и Вьетнамом, углубляем сотрудничество по партийному и правительственному каналам, между армиями и правоохранительными органами и др. Мы вместе противодействуем внешним рискам и вызовам, защищая политическую безопасность. Китай готов углубленно обмениваться опытом управления страной с Вьетнамом, вместе исследовать и обогащать социалистическую теорию и практику, продвигая вперед социалистическое дело двух стран.
Мы продолжим сотрудничать во взаимовыгодном направлении, принося пользу народам обеих стран. Необходимо углублять стратегические связи в целях развития, эффективно реализовывать план сотрудничества, соединяющего инициативу «Один пояс, один путь» с рамками «Два коридора, один пояс» между Правительствами двух стран, а также организовывать больше форумов по экономическому и техническому сотрудничеству. Китайская сторона готова вместе с Вьетнамом продвигать сотрудничество в реализации проекта строительства трех железнодорожных линий стандартной колеи на севере Вьетнама и строительства умных пограничных контрольно-пропускных пунктов. Китай приветствует экспорт большего количества высококачественных вьетнамских товаров на китайский рынок и поощряет больше китайских предприятий инвестировать во Вьетнам. Двум сторонам нужно укреплять сотрудничество в цепочках производства и цепочках поставок, а также расширять сотрудничество в новых областях, таких как 5G, искусственный интеллект, зеленое развитие и др., что принесет больше пользы народам двух стран.
Мы будем расширять гуманитарные обмены, укреплять связи между народами двух стран. Мы будем считать «Год китайско-вьетнамского гуманитарного обмена – 2025» возможностью осуществлять разнообразные мероприятия по гуманитарному обмену. Китай приветствует регулярное посещение вьетнамцами китайских местностей, а также поощряет китайских туристов «чек-ин» при посещении вьетнамских достопримечательностей. Мы будем вместе организовывать теплые и дружественные мероприятия по народным обменам, такие как дружественная встреча между молодежью Китая и Вьетнама, фестиваль жителей приграничных районов Китая и Вьетнама и др., глубже использовать «красное наследие», лучше рассказывать историю о дружбе между народами двух стран, чтобы китайско-вьетнамская дружба передавалась из поколения в поколение.
Две стороны будут содействовать тесному многостороннему сотрудничеству, возрождению процветающей Азии. В этом году исполняется 80 лет со дня победы китайского народа в войне сопротивления японскому фашизму и победы народов мира над фашизмом, а также 80 лет со дня основания ООН. Мы должны придерживаться защиты международной системы, ядром которой является ООН, и международного порядка, основой которого является международное право, активно реализовывать Глобальную инициативу развития, Глобальную инициативу безопасности, Глобальную инициативу цивилизации, содействовать многополярности мира в равноправном и упорядоченном направлении, всеобъемлющей и инклюзивной экономической глобализации и вместе с многочисленными странами Южного полушария защищать общие интересы развивающихся стран. В торговых и тарифных войнах нет победителей, у протекционизма нет выхода. Необходимо быть приверженными защите многосторонней торговой системы, устойчиво поддерживать стабильность глобальных цепочек производства и цепочек поставок, а также устойчиво поддерживать открытую и кооперативную международную среду. Следует усиливать координацию действий в таких механизмах, как восточноазиатское сотрудничесттво, сотрудничество Ланьцанцзян – Меконг и др., чтобы создавать все больше стабильности и позитивной энергии для сегодняшнего нестабильного мира.
Стороны продолжат надлежащим образом контролировать разногласия и поддерживать мир и стабильность в регионе. Успешная практика демаркации сухопутной границы и делимитации Тонкинского залива между Китаем и Вьетнамом продемонстрировала, что обе стороны обладают потенциалом и интеллектом для эффективного решения вопросов на море путем переговоров и консультаций. Сторонам необходимо реализовывать общее понимание высокопоставленных руководителей двух Партий, двух стран, повышать роль механизма морских переговоров, надлежащим образом контролировать разногласия на море, продолжать расширять морское сотрудничество, чтобы накапливать благоприятные условия для окончательного урегулирования споров. Необходимо эффективно и в полной мере реализовывать «Совместную декларацию о правилах поведения сторон в Восточном море» (DOC), активно продвигать переговоры по «Кодексу поведения в Восточном море» (COC), устранять вмешательство, создавать консенсус и разрешать разногласия, превращать «Восточное море» в море мира, дружбы и сотрудничества.
Стоя перед новой исторической отправной точкой, Китай готов вместе с Вьетнамом унаследовать прошлое, смотреть в будущее, вместе писать новую страницу в построении Китайско-вьетнамского сообщества с общим будущим и внести новый и больший вклад в построение Сообщества с общим будущим для человечества.