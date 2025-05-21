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Разделение инвестиционных проектов, направленных на подготовку к саммиту APEC 2027

Премьер-министр Вьетнама поручил Народному комитету провинции Кьензянг возглавить и координировать совместно с министерствами и другими соответствующими ведомствами подготовку инфраструктурных условий для успешного проведения саммита АТЭС 2027 в городе Фукуок (провинция Кьензянг), увязывая это с устойчивым развитием как региона, так и всей страны.
  В Фукуок инвестируется множество крупных инфраструктурных проектов для обслуживания саммита АТЭС 2027 года. Фото: ВИА  
Неделя высшего уровня АТЭС 2027 — это важнейшее политико-дипломатическое событие национального масштаба, которое представляет собой большую возможность для стремительного рывка в развитии города Фукуок, соответствующего его потенциалу, а также содействует общему развитию провинции и страны, укрепляя международный авторитет Вьетнама.

Выбор инвестиционных проектов разделяется на две основные группы: проекты первоочередной важности, непосредственно обслуживающие АТЭС 2027 и требующие немедленного инвестирования и реализации; проекты, которые косвенно поддерживают АТЭС, но в то же время способствуют достижению долгосрочных и устойчивых целей развития города Фукуок.

Провинция предложила 21 проект, направленный на обеспечение Недели высшего уровня АТЭС 2027 на острове Фукуок, с предполагаемым общим объёмом инвестиций в 137,138 трлн донгов, из которых 20,166 трлн донгов предусмотрено из государственного бюджета для реализации проектов с государственным участием, а 116,972 трлн донгов — для проектов, реализуемых по модели государственно-частного партнёрства (ГЧП) и на коммерческой основе.

Руководство провинции Кьензянг отметило, что для всех проектов установлен чёткий график и сроки реализации, что позволит обеспечить успешное проведение саммита АТЭС 2027 и будет способствовать устойчивому развитию города Фукуок и всей страны.

Провинция предпринимает неотложные меры для ускоренного запуска проектов согласно указаниям центральных органов. Одновременно осуществляется пересмотр и утверждение срочных инвестиционных проектов в пределах полномочий провинции в соответствии с законодательством о государственном инвестировании; при этом возможно применение особых механизмов выбора инвесторов в порядке, предусмотренном законом о госзакупках и ГЧП.

В рамках подготовки к Неделе высшего уровня АТЭС 2027 предусмотрено, что 70% финансирования инвестиционных проектов с государственным участием (таких как строительство резервуара пресной воды, конференц-центра, транспортной инфраструктуры, благоустройство городской среды и цифровая трансформация для создания умного города) обеспечивается за счёт государственного бюджета, а 30% — за счёт местного бюджета.

Ранее Премьер-министр также поручил, чтобы Фукуок стал пионером в реализации программ цифровой трансформации до 2027 года и экологического перехода до 2030 года, стремясь к тому, чтобы остров Фукуок стал территорией без бензиновых и дизельных автомобилей и мотоциклов, превратившись в один из самых экологически чистых островов мира.

ВИА/ИЖВ

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