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Развитие логистики для соединения ключевых экономических районов центральной части страны
Цель заключается в том, чтобы к 2030 году Дананг стал высоко-привлекательным логистическим центром, активно привлекал подходящих инвесторов и стал центром ключевого экономического района в центральной части страны, а к 2050 году Дананг станет главными морскими воротами в экономическом коридоре Восток – Запад и важным звеном в Азиатско–Тихоокеанском транспортном коридоре.
Проект также поставил цель, согласно которой доля вклада логистических услуг в валовой региональный внутренний продукт (ВРВП) города Дананг достигнет 11-12% к 2030 году, а к 2050 году доля вклада достигнет 15-15,5%. В частности, морской порт Дананг и международный аэропорт Дананг станут воротами для доставок и транспортировки в и из населенными пунктами, стран региона АСЕАН и на международном уровне.
Комментируя потенциал развития логистики Дананга, г-н Зыонг Тьен Лам, глава представительства Вьетнамской ассоциации логистического бизнеса (VLA) в Дананге, отметил, что в городе Дананг есть международный контейнерный порт и международный аэропорт, расположенный в начале экономического коридора Восток-Запад.
Поэтому у Дананга есть много возможностей для привлечения товаров через этот экономический коридор. Особенно с развитием и модернизацией логистической инфраструктуры (включая систему дорог, логистические центры, проект порта Льенчиеу...).
Однако для продвижения своего потенциала Данангу необходимы более конкретные меры по увеличению распределения объема товаров, такие как политика привлечения инвесторов в производство и экспорт, а также политика по привлечению крупных компаний и корпораций к созданию логистических центров для распределения товаров по этому маршруту.
Директор Департамента промышленности и торговли Дананга Ле Тхи Ким Фыонг сказал, что с настоящего момента до 2030 года город Дананг разработал исследовательские решения, обнародовал ряд новых механизмов и политик, таких как поддержка перевозки контейнеров через морской порт Дананга. В то же время город поддерживает аренду земли для инвестиционных проектов логистических центрах, чтобы стимулировать предприятия к инвестированию в строительство инфраструктуры. В городе создан руководящий комитет по развитию городской логистики, который консультировал и предлагал правительству создать региональные и национальные руководящие комитеты с участием населенных пунктов, расположенных на экономическом коридоре Восток-Запад для содействия развитию логистических услуг…
В качестве решения для привлечения инвестиций в логистику, город Дананг изучит и предложит создание зону свободной торговли (ЗСТ) с центром в районе морского порта Льенчиуе и международного аэропорта.
ЗСТ предоставит инвесторам привлекательные льготы, такие как освобождение/снижение налогов, сборов, упростит процедуру выдачи и продления срока действия трудовых виз и разрешений на работу, тем самым усилив и диверсифицировав потребности в логистических услугах.
В то же время город Дананг усилит продвижение торговли и инвестиций в южно-центральных провинциях Лаоса, укрепит связи с ассоциациями и логистическими предприятиями в странах АСЕАН и во всем мире, привлечет иностранные фирменные предприятия в области судоходства и логистики...
В дополнение к реализации проекта, директор Департамента промышленности и торговли Дананга Ле Тхи Ким Фыонг сказала, что город сосредоточил внимание на привлечении инвестиций и развитии 10 проектов логистических центров на своей территории. Крупнейшим из них является портовый логистический центр Льенчиеу, который планируется превратить в региональный логистический центр I класса, площадью 30-35 га к 2030 году и увеличить до 65-70 га к 2050 году, с услугами морского порта , контейнерными площадками, таможенными складами и складами для контейнерных грузов.... В то же время логистический центр международного аэропорта Дананг будет преобразован в специализированный авиационный логистический центр, площадью 4-5 га к 2030 году, а к 2050 году расширен и модернизирован до 8-10 га. Кроме того, город Дананг призвал провинциальные логистические центры к инвестициям в 8 проектов.
На территории города Дананг насчитывается около 1.056 компаний, работающих в сфере логистики, большинство из которых составляют компании, оказывающие услуги по автомобильным грузоперевозкам, - около 681 компании...