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Радужные перспективы экспорта фруктов и овощей во втором квартале
Данг Фук Нгуен, генеральный секретарь Вьетнамской фруктовой ассоциации (Vinafruit), сказал, что благодаря высокому спросу в Китае, который возобновился в первом квартале после пандемии COVID-19, предприятия продвигают экспорт на этот соседний рынок. Цены на такие фрукты, как дуриан и драгонуфрут, также резко выросли.
Из-за сильного импорта фруктов из Китая многие пограничные пункты Вьетнама ежедневно увеличивают свое рабочее время до 10 вечера.
Хороший спрос на импорт фруктов в Китае может помочь увеличить общий объем экспорта фруктов и овощей во втором квартале на 10% или выше, отметил Нгуен, прогнозируя, что выручка может достичь около 2 млрд. долл. США в первой половине 2023 года.
Сообщая более подробную информацию, он сказал, что с тех пор, как в прошлом году вьетнамский дуриан был лицензирован для экспорта по официальному каналу в Китай, на этом рынке постоянно размещались заказы на импорт дуриана. Однако первые три месяца года не были временем пика сбора урожая, поэтому объем экспорта этого фрукта оставался небольшим. Когда в апреле начнется сезон сбора урожая, поставки станут обильными, и предприятия смогут лучше удовлетворять спрос импортеров.
Помимо дуриана, джекфрут, банан и драгонфрут также входят в число основных продуктов экспорта в Китай, что, по словам Нгуена, поможет увеличить поставки фруктов и овощей на этот рынок с населением 1,4 млрд. человек как минимум до 2,5 млрд. долл. США в этом году.
Он добавил, что у плодоовощного сектора сейчас есть блестящие перспективы на этом рынке.
Кроме того, продукты переработки составили значительную часть, одну треть, экспорта фруктов и овощей в 2022 году. По данным Агентства внешней торговли при Министерстве промышленности и торговли, эта пропорция сохранялась в первом квартале этого года, что свидетельствует о постепенном принятии иностранными потребителями этой продукции из Вьетнама.