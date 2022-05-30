Работа 80% бирж недвижимости восстановилась

Недавно в Минстрое заявили, что к настоящему времени вернулись к работе около 80% бирж недвижимости. Кроме того, также создано и работает много новых бирж недвижимости.

Отчет Минстроя о комплексной оценке рынка недвижимости за 2021 год и за первые 3 месяца 2022 года, недавно направленный премьер-министру, показывает, что за прошедшие годы система бирж купли-продажи недвижимости добилась определенных результатов как по количеству, так и по качеству.

Именно, к 2020 году в стране действует более 1.600 бирж купли-продажи недвижимости. Примечательно, что в 2020 году из-за сильного воздействия пандемии в какой-то момент в работе оставалось только 20% бирж, остальные биржи были вынуждены закрыться или приостановить работу.

К концу 2021 года биржам недвижимости пришлось адаптироваться и восстанавливаться, из них около 40% продолжали работу, а остальные биржи вынуждены были закрыться или временно прекратить работу.

По данным Минстроя, в первые три месяца 2022 года, после того как большинство провинций и городов во всей стране вернулись к «новой нормальности», рынок недвижимости постепенно снова начал восстанавливаться, количество поисковых запросов клиентов и сделок также выросло. На сегодняшний день около 80% бирж вернулись к работе. В то же время было создано и работает много новых бирж недвижимости.

Примечательно, что деятельность бирж купли-продажи недвижимости постепенно формирует прозрачную среду для инвесторов в недвижимость и приносит много выгод населению при доступе к недвижимости, особенно домам, являясь каналом, предоставляющим важную рыночную информацию для населения и для органов государственного управления.

Многие биржи вложили средства в инфраструктуру и обучение человеческих ресурсов, постепенно перешли на профессиональный уровень в сфере обслуживания и установили связи между биржами для обмена информацией с целью улучшения эффективности обслуживания.

Тем не менее, положение не является обязательным для сделок с недвижимостью через биржу, условия создания и работы биржи по-прежнему просты, нет конкретного положения о моделях сделки и процессах на бирже, что приводит к ряду проблем.

Кроме того, биржи купли-продажи недвижимости почти исключительно играют роль брокеров и посредников между инвесторами и клиентами; отсутствуют контролирующая инстанция для обеспечения законности сделок с недвижимостью через биржи.

По данным Минстроя, существует также явление, когда биржи купли-продажи недвижимости вступают в сговор друг с другом, чтобы манипулировать ценами, вызывая «виртуальную лихорадку» и искажая ситуацию на рынке недвижимости.

Чтобы обеспечить безопасное, здоровое и устойчивое развитие рынка недвижимости в ближайшее время, Минстрой предлагает и рекомендует ряд решений, в том числе усиление контроля и проверки выполнения закона о торговле недвижимостью, работе биржи купли-продажи недвижимости и брокерской деятельности в сфере недвижимости.

В то же время необходимо строго контролировать работу бирж купли-продажи недвижимости и брокерской деятельности в сфере недвижимости, пресекая нарушения законодательства, случаи предоставления недостоверной информации, оказывающие негативное влияние на работу рынка финансов, кредитования и недвижимости.