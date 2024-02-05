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Профессор: привлечение вьетнамцев-интеллектуалов, проживающих зарубежом на родину - самая важная задача
Этой идеей поделился профессор, доктор Во Ван Той, который в настоящее время является помощником Совета директоров по развитию науки, техники и технологий в области здравоохранения и жизни в Международном университете при Вьетнамском национальном университете в Хошимине.
В 2009 году, после более чем 40 лет жизни и работы в Швейцарии и США, Во Ван Той решил вернуться во Вьетнам и основать предмет биомедицинской инженерии в Международном университете, желая внести больший вклад в развитие родины.
В то время во Вьетнаме биомедицинская инженерия была мало кому известна, и развитие этого предмета столкнулось со многими трудностями.
Однако на сегодняшний день факультет добился немалых успехов в обучении и исследованиях, что помогло вьетнамской биомедицинской инженерии стать известной международному сообществу.
Исходя из своей истории и практического опыта, Во Ван Той сказал, что для успешного привлечения контингента интеллектуалов, проживающих зарубежом важно иметь открытые механизмы и четкие правила, а главное - людей, реализующих эту политику и механизмы, которые должны быть преданными и талантливыми.
Когда кто-то добивается успеха с помощью этих открытых механизмов, он становится магнитом, притягивающим многих других вьетнамцев вернуться на родину, подчеркнул он.
По мнению профессора, отправка граждан Вьетнама на обучение за границу - это хорошая политика. Однако гораздо важнее привлекать и использовать «интеллектуальную силу» из-за рубежа.