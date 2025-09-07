Báo Ảnh Việt Nam

НОВОСТИ

Производство сахара во Вьетнаме сохраняет лидирующие позиции в регионе

В 2024-2025 годах Вьетнам сохранил свои позиции регионального лидера по производству сахара, достигнув 6,69 тонн с гектара, опередив других крупных производителей, таких как Таиланд, Индонезия и Филиппины.

На конференции, посвященной обзору урожая и обсуждению планов на 2025-2026 годы, которая недавно состоялась в Ханое, Нгуен Ван Лок, председатель Вьетнамской ассоциации производителей сахарного тростника и сахара (VSSA), сообщил, что к июню вьетнамские заводы завершили переработку сахарного тростника и сахара-сырца, произведя более 1,266 млн тонн сахара, что на 14,2% больше, чем в прошлом году. по сравнению с предыдущим сезоном.

Согласно консолидированным данным ассоциации, полученным от действующих сахарных заводов, общая площадь убранного тростника в сезоне 2024-2025 годов достигла 189 360 га по сравнению со 163 019 га в предыдущем сезоне. Объем производства тростника составил почти 12,429 млн. тонн по сравнению с 11,205 млн. тонн, собранных годом ранее.

Последний урожай также отражает продолжающийся переход к усовершенствованным технологиям выращивания, направленный на повышение урожайности и качества, а также адаптацию к изменению климата и оптимизацию затрат.

Эта отрасль обеспечивала средствами к существованию более 225 000 фермерских хозяйств, а цены на тростник составляли в среднем 1,2-1,3 миллиона донгов (45-49 долларов США) за тонну. Это помогло расширить посевные площади и обеспечить устойчивый рост производства тростника и сахара в течение последних пяти сезонов подряд.

Ассоциация ожидает, что в 2025-2026 годах будут работать 25 мельниц, столько же, сколько и в прошлом сезоне, с общей проектной мощностью 124 000 тонн тростника в день. Объем производства, по прогнозам, составит более 13,34 млн тонн тростникового тростника и более 1,37 млн тонн сахара, что на 8,24% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

ВИА/ИЖВ

